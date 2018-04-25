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Виленский Вестник,Культура

Культурные мероприятия возвращаются в Вильнюс

Фото vilnius.lt / Саулюса Жюры

В Вильнюс после карантина возвращаются культурные мероприятия – в двух двориках Старого города вернутся на сцену, подаренную городом, уникальные, характерные для этого лета и традиционные культурные мероприятия. 

Для реализации этого проекта Вильнюсский городской муниципалитет выделил 95 тысяч евро из средств плана по борьбе с последствиями пандемии «4×3», согласно которому на культуру предусмотрено порядка 1,7 миллиона евро. Кроме того, Вильнюсский городской совет решил оказать дополнительную поддержку артистам и культурным организациям, пострадавшим от карантина.

Уже 10 июля зрителей приглашают на первый спектакль в Большом дворе Вильнюсского университета. В августе сцена переместится во двор дворца Ходкевичей, в котором мероприятия будут проходить каждый вечер до начала сентября.

«Мы открыли дворики Вильнюса для культуры. Хотя это только одна из мер плана «4х3», я считаю, что он будет самым звучным в буквальном смысле этого слова – сотни жителей и гостей Вильнюса смогут каждый вечер  наслаждаться искусством, посещая мероприятия, которые до сих пор были ограничены», – говорит вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

Этот  цикл летних разнообразных мероприятий под открытым небом организован Вильнюсским муниципальным общественным учреждением «Вильнюсские фестивали».

Приглашают присоединиться

С 10 июля по 6 сентября зрителей ждет программа, подготовленная всемирно признанными культурными организациями: это Камерный оркестр Св. Христофора, Летний фестиваль  Христофора, Государственный симфонический оркестр Литвы, Вильнюсская City Opera под руководством Дали Ибельхауптайте, Литовский национальный драматический театр, OKT/ Вильнюсский городской театр, театр танца AIROS и другие.

В сетке программы все еще есть свободные дни для выступлений, поэтому все творческие коллективы, культурные организации, которые отвечают установленным критериям качества, приглашают связаться с организатором «Вильнюсские фестивали» и воспользоваться предоставленной городом возможностью, чтобы вернуться к зрителям.

Важнейшие критерии: предлагаемое мероприятие должно относиться к одному из видов профессионального исполнительского искусства – театр, танец, балет, опера, классическая музыка, искусство перформанса. Предпочтение будет отдано организациям, отмеченным в международном пространстве, способным достойно представлять имя Вильнюса и Литвы, развивающим культуру столицы и страны.

Поддержка творчеству

Вильнюсский городской совет утвердил еще одну дополнительную меру поддержки сектора культуры. Были согласованы меры компенсации потерь из-за пандемии, на основе которых будут созданы экспертные комиссии и комиссии по финансированию – они выберут понесшие убытки культурные организации, которые будут профинансированы, а также творческих деятелей культуры и искусства, которым будут присуждаться стипендии.

«Мы не сомневаемся, что эта дополнительная поддержка позволит культурному сектору Вильнюса и в целом Литвы восстановиться еще быстрее после пандемии. Благодаря принятым конкурсным мерам будет выделено целевое финансирование для поддержки деятельности организаций, продвижения новых,  инновационных культурных проектов, реализации запланированных инициатив и проектов организации  фестивалей в Вильнюсе», – сказала Э. Тамошюнайте.

Деятели культуры и искусства, работающие в столице, которые по разным причинам не получили или не могли претендовать на государственную помощь, будут поддержаны, будет поощряться восстановление их деятельности. Кроме того, владельцам помещений учреждений культуры будут компенсированы расходы, которые они понесли из-за отмены или ограничения деятельности во время карантина.

На реализацию этих  мер планируется выделить 0,5 млн евро.

Подробная информация о подаче заявок будет опубликована на сайте Вильнюсского городского самоуправления www.vilnius.lt.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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