Купоны вместо денег

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Потребитель не сможет отказаться от предложенного организатором купона вместо денег за отозванное во время карантина мероприятие, сообщает BNS.

Такое решение принял парламент Литвы. Правительство Литвы предлагало позволить покупателю выбирать – купон или деньги.

«Надо понять, что этот проект нужен, чтобы защитить организаторов от банкротства. Если они обанкротятся, а им до этого осталось немного, потребители тоже останутся ни с чем, поскольку предприятия-банкроты никому ничего вернуть уже не смогут», – сказал один из авторов поправки консерватор Витаутас Кярнагис. По его словам, обязательные купоны позволят организаторам выжить, не придется в срочном порядке искать оборотные средства.

Согласно закону, первое предложение – перенос несостоявшегося мероприятия, т.е. в течение 30 дней организатор может предложить клиенту другую дату. Мероприятие должно пройти не позже чем через 12 месяцев со дня отмены карантина.

Если клиента новое предложение не удовлетворяет, он обязан в течение 60 дней сообщить об этом поставщику услуги. Если клиенту не подходит дата, поставщик услуги должен вернуть ему деньги (не меньше, чем клиент заплатил за мероприятие).

Если организаторы не выдают клиентам купоны, они обязаны вернуть деньги за билеты не позже чем в течение 14 дней с момента установки даты мероприятия.

Информация «ЛК», BNS