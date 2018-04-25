Курц предложил отправить полицию к границам ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ситуации, когда тысячи беженцев пытаются пересечь границу с Евросоюзом со стороны Турции, объявил о необходимости лучшего укрепления границ ЕС.

«Ситуация 2015 года ни в коем случае не должна повториться», − написал он в соцсети Facebook в воскресенье, 1 марта, объявив целью «остановить нелегальных мигрантов на внешних границах ЕС». «Мы готовы поддержать страны на границе ЕС дополнительными полицейскими силами. Если это не получится, Австрия будет защищать собственные границы», − подчеркнул он.

Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщает, что «массовый поток людей» в направлении Греции будет сложно остановить даже в том случае, если турецкие власти будут ему препятствовать. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило издание Die Welt.

Согласно докладу, ситуация в ближайшие дни будет ухудшаться. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в своем Twitter, что Греция в течение ближайшего месяца не собирается рассматривать новые заявления о предоставлении убежища.