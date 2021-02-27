Курц выступил за введение «зеленых COVID-паспортов»

«Я на Совете ЕС внесу это предложение, уже переговорил со многими коллегами, которые поддержат этот план. Конкретно это представляет из себя цифровое решение, то есть у каждого должна быть возможность удостоверить личность со смартфона, таким образом жить относительно нормально», — заявил политик.

В случае, если в ЕС к нему не прислушаются, Курц пообещал ввести «зеленые COVID-паспорта» в Австрии и предложить странам-соседям принять участие в этом проекте.

Напомним, неделю назад правительство Израиля представило «зеленый паспорт», который смогут получить те граждане, которые переболели коронавирусом либо привились от него.

Аналогичный документ ввели до этого власти Бахрейна. Гражданам страны предложили воспользоваться специальным приложением BeAware, где будет указан статус иммунизации человека.