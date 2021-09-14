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Курц заявил, что Австрия не примет ни одного афганского беженца

Photo by Österreichisches Außenministerium on Foter.com / CC BY

Власти Австрии не примут ни одного беженца из Афганистана. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете La Stampa, пишет ТАСС.

«Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца, — сказал он. — Этого не произойдет, пока я у власти». По его словам, за последние годы в Австрию прибыли более 44 тыс. афганцев. «В Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире», — указал австрийский канцлер.

«Мы занимаем реалистичную позицию — интеграция афганцев очень трудна», — отметил Курц. Он пояснил, что сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, «в основном низким», а также с расхождениями в фундаментальных ценностях.

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Канцлер подчеркнул, что Австрия уделяет «особое внимание поддержке соседних с Афганистаном стран и выделяет 20 млн евро на обеспечение защиты и помощи афганцам в регионе».

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