Курьерская компания DPD Lietuva до 2030 года перейдет на электромобили

Логистическая компания, оказывающая курьерские услуги, DPD Lietuva до 2030 года планирует весь свой парк автомобилей перевести на электромобили. Предприятие приобрело 60 первых микроавтобусов и оборудование для 62 станций подзарядки, сообщили представители компании. В проект уже инвестировано 2 млн евро.

Генеральный директор компании DPD Lietuva Робертас Вилкайтис заявил, что эта инвестиция — часть обязательств предприятия по снижению эмиссии выхлопных газов.

«Мы измеряем выхлопы CO2 уже с 2013 года. Мы подсчитали, что только замена 60-ти автомобилей электромобилями в год в Вильнюсе снизит выхлопы на 270 тонн», — сообщил глава компании.

Оперативный директор компании DPD Lietuva Арунас Страздас заявил, что цель до 2023 года заменить в Вильнюсе все автомобили электромобилями, до 2027 — в пяти крупных городах, а до 2030 года- по всей Литве.

Общий объем инвестиций, сообщили в компании, оценить сложно из-за колебаний рыночных цен.