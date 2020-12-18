Курица не птица, а деликатес

Знакомство человека с курицей произошло несколько тысяч лет назад и оказалось крайне полезным. Узнав птичку поближе, люди довольно резюмировали: «Хороша курочка перьями, а мясом еще лучше!» И это был не комплимент, а чистая правда.

Куриные грудки на пару — то, без чего не обходится ни одна дама, следящая за фигурой. Хрустящие крылышки гриль — лучшее блюдо для пивной вечеринки. Копченые окорочка — идеальный вариант для быстрого перекуса, когда готовить некогда, а есть хочется. Курица — благодетельница: спасает в общагах вечно голодных студентов, умеющих сварганить из нее первое, второе, салат и бутерброд. Ее, прекрасную, шурша пакетами и обертками, замирая от сладостного предвкушения, первой кладут на стол в поездах дальнего следования: как, скажите, в дороге без курицы? Бульоном из нее, голубушки, выхаживают больных: «Скушай ложечку — вся хворь пройдет!»

Куриное мясо — самое употребляемое в мире. Его любят и ценят во всех странах на всех континентах. В Азербайджане из курицы готовят плов с изюмом и курагой, забыть который невозможно. Сытно, пряно, пальчики оближешь. Грузинские хозяйки подают на стол чахохбили и сациви. Попробуете и восхищенно покачаете головой, потому что, вах, как вкусно! Индийская кухня предлагает курицу карри с ананасом — блюдо, аромат которого вскружит голову любому гурману. Мексиканцы гордятся цыпленком «Тореро», когда курятина готовится вместе с грибами, томатами и традиционными для Мексики острыми пряностями. Французы угощают гостей вкуснейшим фрикасе, венгры — огненным паприкашем со сладким перцем. В Испании популярна паэлья: обжаренные в оливковом масле куриные ножки выезжают к едоку на огромной сковороде с вкуснейшей подложкой из риса. В Корее уважают курицу хе — кусочки сырого филе, залитые острейшей чесночно-уксусной заливкой.

Российской кухне тоже есть чем блеснуть — желающим познакомиться с ней поближе предложат курочку, начиненную черносливом, или ножки, фаршированные орехами и яблоками. Пожарские котлеты с хрустящей корочкой и благоухающий курник — «царский» пирог, который подавали высочайшим особам государства Российского. Отдельного упоминания заслуживают потрошки. Чего из них только не делают! Запеканки из желудочков с сыром и зеленью, паштеты из печени, рагу из сердечек, бульоны и начинки — хватило бы сил все это попробовать.

Накладывая на тарелку аппетитный кусочек, приятно знать, что главное достоинство курятины — белок, прекрасный строительный материал для мышц и костей. Она же — поставщик в организм витаминов А, Е, В12, В6 и В2. Мясо курицы малокалорийно, помогает в лечении подагры, полиартрита, диабета и язвенной болезни. Незаменимо при профилактике атеросклероза, болезней сердца, гипертонии и инсульта. Кроме того, курятина улучшает работу нервной системы и особенно полезна тем, кто страдает бессонницей, подвержен стрессам и депрессиям. Словом, готовьте, кушайте и наслаждайтесь!

Нежный рулет с начинкой

Филе куриное — 1,1 кг, фарш мясной — 300 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, яйца — 1 шт., крупа манная — 1 ст. л., сметана — 3 ст. л., горчица — 1 ст. л., паста томатная — 2 ст. л., молоко — 200 мл, базилик сушеный — 1 ч. л., соль, перец черный молотый, паприка сладкая, масло растительное.

Лук и чеснок очистить, мелко нарезать, обжарить на растительном масле до прозрачности, снять с огня, остудить. В фарш добавить яйцо, паприку, перец, обжаренные лук и чеснок, базилик, соль, манку, 1 ст. л. сметаны и тщательно перемешать. Куриное филе отбить. Сделать соус: соединить 2 ст. л. сметаны, горчицу, томатную пасту. Филе курицы посолить, намазать соусом. Выложить на него фарш, свернуть филе в трубочку, поместить в форму для запекания и влить туда горячее молоко. Запекать в духовке, разогретой до 180 °С, 90 минут.

Итальянский салат с макаронами и курицей

1 ст. зажаренной на вертеле и нарезанной кубиками курицы, 3 ст. макарон рожки, чуть больше 1/2 ст. оливкового масла, 1 ст. нарезанного огурца, 1 ст. нарезанных пополам помидоров черри, 1/2 ст. нарезанных оливок без косточек, 1/2 ст. нарезанного запеченного красного болгарского перца, 1/2 ст. нарезанной на кубики, размером 0,6 см, твердой салями (около 110 г), 1/4 ст. нарезанного кубиками красного лука, 1/4 ст. нарезанной петрушки (110 г), тертого соленого сыра рикотта или накрошенного сыра фета, 1/3 ст. красного винного уксуса.

Доведите до кипения большую кастрюлю с соленой водой. Добавьте макароны и варите до состояния чуть недоваренных. Опрокиньте в дуршлаг, промойте холодной водой и встряхните несколько раз, чтобы стекла вся вода. Переложите макароны в большую миску, заправьте их 2 ст. л. оливкового масла и хорошо перемешайте, чтобы все макароны покрылись маслом. Добавьте курицу, огурец, помидоры, оливки, печеный перец, салями, лук и петрушку. Приправьте солью и перемешайте. В маленькой миске взбейте венчиком уксус и 1/2 ст. оливкового масла; заправьте соусом салат и хорошо перемешайте. Попробуйте и добавьте специи при необходимости. Чтобы салат стал еще вкуснее, перед подачей на стол дайте ему настояться при комнатной температуре около 30 мин.

Курица в кляре

1 курица, разрезанная на 16 кусков, 1 ст. л. крупнозернистой соли, 2 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. чесночного порошка, 1/2 ст. острого соуса, 1/2 ст. простокваши, 3 больших яйца, арахисовое масло для жарки, 2,5 ст. муки.

Посыпьте курицу с обеих сторон солью, перцем и чесночным порошком. В достаточно большой миске, чтобы поместились все куски курицы, взбейте вместе острый соус, простоквашу и яйца. Добавьте курицу и потрясите, чтобы перемешать. Накройте крышкой и маринуйте в холодильнике в течение 2-4 ч. В большой казан налейте арахисового масла толщиной 5 см и нагрейте до 180 ⁰С. Обваляйте куски курицы в муке так, чтобы она покрыла их равномерно. Переложите их в горячее масло, накройте крышкой и обжаривайте в течение 5 мин. Снимите крышку и переверните их. Готовьте без крышки еще 5 мин. Разогрейте духовку до 230 ⁰С. Переложите куски на противень. Запекайте в течение 10 мин. Подавайте горячими.

Курица «Джерк»

8 кусков куриных бедер и грудок с кожей (без кости), 1/4 ст. л. тростникового сахара, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. листьев тимьяна, 1 ч. л. тертого мускатного ореха, 0,5 ч. л. молотого черного перца, 0,5 ч. л. молотой корицы, 6 перьев зеленого лука, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 перец хабанеро или карибский красный перец (без семян), растительное масло, листья кинзы.

Поместите в кухонный комбайн сахар, соевый соус, тимьян, мускатный орех, черный перец, корицу, зеленый лук, чеснок, перец хабанеро и щепотку соли и смешивайте в течение пары минут, снимая со стенок налипшие кусочки, чтобы все тщательно перемешалось. Сбрызните курицу растительным маслом и натрите ее приготовленной смесью. Не забудьте смазать и под кожей, для этого сделайте надрезы. Накройте крышкой и поставьте мариноваться в холодильник минимум на 3 часа. Можно оставить на ночь. Смажьте маслом и разогрейте сковороду-гриль на среднем огне. Жарьте куски курицы кожей вниз, затем переверните их. Обжаривайте по 5-8 минут с каждой стороны. Подавайте с рисом и фасолью, украсьте кинзой.

Курица, запеченная на хлебе

1 курица весом 1,8 — 2,3 кг, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. чесночного порошка, 6 веточек тимьяна, 2 веточки розмарина, 1 головка чеснока, разрезать пополам 1/2 средней луковицы, 1 багет, 3 ст. л. (45 г) сливочного масла комнатной температуры.

Соус: 2/3 ст. белого вина, 1/3 ст. куриного бульона, 4 ст. л. (60 г) сливочного масла, нарезанного кусочками, 1 ч. л. рубленого розмарина, 1 ч. л. рубленого тимьяна.

Разогрейте духовку до 220 °С. Когда она нагреется, поставьте внутрь на 5 мин. чугунную сковороду, чтобы подогреть ее. Обсушите курицу при помощи бумажных полотенец. В маленькой миске смешайте соль, перец и чесночный порошок. Щедро натрите получившейся смесью курицу снаружи и изнутри. Нафаршируйте курицу тимьяном, розмарином, чесноком и луком. Отрежьте от багета под углом 5 кусочков толщиной по 5 см. Каждый кусочек смажьте сливочным маслом с одной стороны. Аккуратно достаньте из духовки горячую сковороду и выложите в ее центр багет стороной с маслом вниз. Положите курицу поверх багета, убедившись, что каждый кусочек оказался накрытым ей. Запекайте примерно 1 ч. 15 мин., пока курица не станет золотисто-коричневой, сок при разрезе будет выходить прозрачным, а термометр не покажет 74 °С. Переложите птицу на разделочную доску и оберните фольгой. Дайте полежать 10 мин., перед тем как нарезать. Уберите кусочки багета со сковороды и оставьте ее для приготовления соуса.

Соус: пока курица отдыхает, поставьте сковороду на сильный огонь. Влейте вино и соскабливайте все прилипшие кусочки деревянной ложкой. Влейте куриный бульон, готовьте в течение примерно 2 мин., пока жидкость слегка не выпарится. Если на разделочной доске скопился какой-либо сок с курицы, вылейте его в сковороду. Добавьте по кусочку сливочное масло, дожидаясь того, чтобы предыдущий полностью растаял, прежде чем положить следующий. Вмешайте розмарин и тимьян. Приправьте солью и перцем. При сервировке разделайте курицу и подавайте с ломтиками багета, соусом и горчицей.

Пот пай — куриный закрытый пирог

5 ст. л. муки для выпечки, 1 лист слоеного теста, 4 ст. слабосоленого куриного бульона, 1 ч. л. черного перца горошком, 3 веточки тимьяна, 2 лавровых листа, 1 большая луковица, 4 куриные грудки, очищенные от костей и кожи, 3 ст. л. (45 г) несоленого сливочного масла, 1/2 ст. лука шалот, 2 нарезанные кубиками средние моркови, 1 ст. нарезанных ломтиками белых грибов, 1 ст. гороха, 1 ст. молока, соль и свежемолотый перец ,1 яйцо.

Подготовьте корж. Накройте противень бумагой для выпечки.Раскатайте тесто квадратом со стороной 30 см. Переложите тесто на бумагу для выпечки, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник, пока занимаетесь приготовлением начинки. Приготовьте курицу. На сильном огне в большой кастрюле смешайте куриный бульон, перец горошком, веточки тимьяна, лавровый лист и разделенную на 4 части луковицу. Доведите до кипения и оставьте вариться на слабом огне на 30 мин. Отправьте в кастрюлю курицу и варите на слабом огне до готовности мяса, примерно 10-15 мин. Достаньте курицу из кастрюли и дайте остыть. Процедите бульон. Для начинки вам потребуется 2,5 ст. Курицу нарежьте на маленькие куски. Приготовьте начинку. Разогрейте духовку до 190°С. В сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте лук шалот и морковь, периодически помешивая, готовьте до мягкости примерно 5 мин. Добавьте грибы и горох и оставьте на огне еще 5 мин. Вмешайте 5 ст. л. муки и, помешивая, готовьте еще 1 мин. Постоянно помешивая, влейте в смесь 2,5 ст. куриного бульона и молоко. Готовьте до загустения, примерно 5 мин. Снимите сотейник с огня. Добавьте курицу и мелко нарезанные листья тимьяна; приправьте солью и перцем. Сформируйте закрытый пирог. Подготовьте 4 миски или формы для запекания. Переместите тесто на присыпанную мукой поверхность. Острым ножом разделите его на 4 части, по размеру чуть больше верхнего края формы. Поставьте формы на противень и наполните их начинкой. Накройте каждую форму тестом, тщательно прижав его по краям. Смажьте тесто слегка взбитым яйцом. Сделайте небольшой надрез в центре для доступа воздуха. Запекайте до тех пор, пока тесто не поднимется и не приобретет темно-золотистый цвет, примерно 35 мин.