Куртинайтис продлил контракт с «Химками»

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Баскетбольный тренер Римас Куртинайтис продлил контракт с российским клубом «Химки». Новое соглашение с 59-летним Куртинайтисом рассчитано на два сезона – до 2021 года.

«Ценю доверие, оказанное мне руководством клуба и спонсорами. В «Химках» мы всегда ставим только самые высокие задачи. А вызовов я никогда не страшился, так что уже начали работать и готовиться к новому сезону», — сказал Куртинайтис.

Кроме того, клуб продлил новые контракты с ассистентами Куртинайтиса – Робертасом Кунцайтисом и Ауримасом Ясиленисом.

Куртинайтис вернулся в «Химки» в январе, сменив на тренерском мостике Георгиоса Барцокаса. Подмосковной команде, правда, не удалось выйти в плей-офф Евролиги, но зато «Химки» прошли в финал Единой лиги ВТБ и подтвердили право играть в будущем сезоне в Евролиге.

С «Химками» литовский специалист работал и раньше – на протяжении пяти лет (с марта 2011-го по март 2016-го). Куртинайтис тогда сразу привел «Химки» к победе в Единой лиге ВТБ, а затем дважды с командой завоевывал Еврокубок УЛЕБ.

Как отметил генеральный директор «Химок» Павел Астахов, «три завоеванных титула при Римасе Куртинайтисе говорят о его большой значимости для истории нашего клуба, но, подписывая новый контракт, мы все-таки ориентировались на ту работу, которая была проделана им в конце прошлого года».

По мнению Астахова, тренер смог наладить контакт с уже сыгранной командой, даже присоединившись к ней в середине сезона, и показать хорошие результаты.

Подготовлено по сообщениям СМИ