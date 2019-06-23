Курьёзные события прошедшей недели

Фото из открытых источников

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Женщина за рулём

В американском штате Южная Каролина 25-летняя женщина выехала на шоссе на игрушечном грузовике и проехала несколько километров. Она находилась под воздействием наркотиков и взяла автомобиль «погонять» у детей. На нём обычно катались дети по участку. Поездку матери прервали полицейские.

Опасная вода

Посетительница ресторана Pizza Hut в Париже пострадала после того, как ей по ошибке подали моющее средство вместо воды. Жидкость была налита в графин, который принёс официант. Посетительницу госпитализировали. Как выяснила полиция, досадная неприятность произошла из-за того, что в ресторане сломалась посудомоечная машина. Из-за этого одна из сотрудниц развела средство для мытья посуды в графине, однако официант не знал об этом и отнёс его посетительнице, приняв за воду.

Газон по цене дома

Житель американского штата Флорида купил на аукционе полоску газона за несколько тысяч долларов. Он думал, что покупает виллу, выставленную на аукцион из-за невыплаты налогов её прошлым владельцем. В объявлении указывалось, что продаётся полоска земли шириной 30,5 сантиметра и длиной 30,5 метра, которая начинается от почтовых ящиков, проходит под стеной, соединяющей гаражи соседних вилл, и заканчивается на задних дворах, но не включает дом. Однако американец этого уточнения не заметил. Власти штата возвращать деньги невнимательному покупателю отказались.

Коктейль из пальца

В Канаде бывший солдат британской морской пехоты отправил в бар свой ампутированный большой палец, который потерял в прошлом году при обморожении. Этот бар известен своим фирменным коктейлем «Кислый палец», основные ингредиенты которого – палец и виски местного разлива. По правилам, палец в рюмке обязательно должен коснуться губ того, кто пьёт коктейль. Коктейль появился в 1970-х, когда владелец бара обнаружил заспиртованный в банке с бурбоном в 1923 году палец одного из канадцев. Он принёс находку в свой бар и стал класть её в коктейли самым смелым посетителям. Сейчас в ассортименте бара пять пальцев. Там подтвердили, что уже получили новый ингредиент от канадца, но перед использованием его будут шесть недель мариновать в соли. В баре просят всех обмороженных присылать им свои конечности, поскольку бывали случаи, когда пальцы проглатывали или воровали, и сейчас возник дефицит.

Налог на парики

В Танзании власти объявили о введении налога на парики и шиньоны, которые парикмахеры используют для наращивания волос. По их мнению, это позволит женщинам «выглядеть естественно» и принесёт в бюджет дополнительные деньги. Женщины уже заявили, что правительство ущемляет их в праве на красоту и что цена наращивания волос теперь может вырасти в несколько раз. По словам управляющего одного из салонов красоты, теперь мужья могут подать на развод, поскольку «привыкли видеть своих жён с длинными волосами».

Газонокосилка-экспресс

Японская Honda представила самую быструю газонокосилку в мире, которая разгоняется до 160 км/ч за шесть секунд. При этом она ещё и успевает косить (о качестве скоса не сообщается). Книга рекордов Гиннесса уже официально признала новинку самой быстрой газонокосилкой в мире.

Авокадо вместо гранаты

Мужчина, вооружённый авокадо, ограбил два банка в израильском городе Бер-Шева. В середине мая грабитель пришёл в отделение одного из банков и протянул кассирше записку с требованием денег. Он продемонстрировал ей небольшой чёрный предмет, пояснил, что это граната, и пригрозил взорвать её в случае отказа. Сотрудница отдала ему всё содержимое кассы – 4,45 тысячи долларов. Через пять дней он повторил свой трюк уже в другом отделении, где ему удалось заполучить 3,3 тысячи долларов. Полиция нашла и арестовала мужчину. Выяснилось, что вместо гранаты он носил с собой авокадо, выкрашенное в чёрный цвет.