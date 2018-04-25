  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Курьёзы недели

Подробнее...
default image
«Операция «Мы», или Невероятное приключение»

Подробнее...
default image
«Последний этаж»

Подробнее...
default image
Новые встречи со старыми друзьями

Подробнее...
default image
Почетная докторская степень - М. Паулаускасу

Подробнее...
default image
О вывозе мусора

Подробнее...
default image
Социальная сфера в 2020 году: что запланировано?

Подробнее...
default image
Кто может претендовать на компенсацию

Подробнее...
default image
Семь дней в немецкой школе

Подробнее...
default image
Безналичный расчет

Подробнее...
default image
Соберем ли новые налоги?

Подробнее...
default image
Что ждет рынок труда

Подробнее...
default image
Безопасность столичных парков

Подробнее...
default image
Гитанасу Науседе присвоено звание почетного доктора Университета Гифу

Подробнее...
default image
Около ста активистов, одетых в животных, требовали остановить вырубки в лесах

Подробнее...
default image
Рейтинг: отставание между регионами усугубляется

Подробнее...
default image
«Для увеличения налогов много ума не надо»

Подробнее...
default image
Бюджет 2020: финансовая стабильность и социальная ориентация

Подробнее...
default image
Вильнюсскому аэропорту – 65

Подробнее...
default image
WizzAir будет летать из Вильнюса в Запорожье

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп

Курьёзы недели

Фото pixabay.com

Погоня за коровой

Полиция несколько часов преследовала корову в немецком городе Занд-ам-Майн (Sand am Main). Животное сбежало от хозяина и направилось в центр города. Там на охоту за коровой вышли полицейские, однако бурёнка их обвела вокруг рога, разрушив один из частных парников и убежав на стоянку автодрома. По пути она лягнула фермера и повредила чужой скутер. В погоню включился полицейский вертолёт. В конечном итоге животное забежало в тупик. Полицейские заблокировали парнокопытному пути для отступления, а ветеринар смог вколоть транквилизатор, выстрелив из духовой трубки. В итоге корову вернули хозяину.

Илон Маск ответил на главный русский вопрос

Организаторы бизнес-форума из российского Краснодара очень хотели заполучить в числе спикеров главу компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk). Их желание было настолько велико, что они выкупили рекламный билборд напротив офиса SpaceX в калифорнийском городе Хоторн и написали на нём знаменитую в России фразу «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Её используют в русскоговорящем сегменте интернета, когда хотят высмеять какую-то научную или технологичную несуразность, выдаваемую за открытие (футляр для ТВ-пульта и пр.). Рядом с фразой на билборде разместили QR-код, который вёл на сайт с приглашением Маска на форум. Предприниматель ответил на приглашение и выступил на форуме по видеосвязи, похвалив чувство юмора организаторов. Одним из первых вопросов Маску был – как он узнал о форуме. «Приглашение было очень незаметным, кроме билборда напротив SpaceX вас ничто не выдавало», – рассмеялся Маск.

Электронные чётки

Ватикан презентовал чётки с умным крестом. Чётки состоят из 10 бусин, сделанных из гематита и чёрного агата. Их можно использовать как обычный умный браслет, они подключаются к мобильному приложению и активируются после того, как их владелец перекрестится. Устройство стоит 99 евро. «Умный» крест имеет специальный чип, который собирает данные о пользователе и также передаёт их приложению.

Кожа для телефона

Материал, который выглядит, как человеческая кожа и реагирует на прикосновения, изобрели французские учёные. Его можно использовать при создании тачпада для ноутбука или чехла для телефонов. Авторы изобретения говорят, что теперь у телефонов появится кожа, и их можно будет потрогать и даже пощекотать. В следующей версии разработчики хотят добавить волосы и изменение температуры.

Воскресший-1

Загадочная история произошла в Индии. 55-летний скотовод из штата Одиша очнулся во время собственных похорон. Сообщается, что мужчина ушёл пасти коз и не вернулся. Когда его нашли лежащим на земле без признаков жизни, родственники решили, что он умер, и организовали похороны. Однако, когда тело опускали в могилу, покойник повернул голову и зашевелился. Скотовода немедленно отправили в больницу. Врачи решили, что он всего лишь перегрелся и поэтому потерял сознание.

Воскресший-2

Аналогичный случай произошёл с ребёнком в Китае. Семья из города Лайу заживо похоронила ребёнка, полагая, что он мёртвый. Однако жители расположенной неподалёку от кладбища деревни, собирая грибы, увидели могилу новорождённого и услышали его плач. Они голыми руками раскопали могилу и нашли там картонную коробку с живым ребёнком. Новорождённого доставили в больницу на лечение. Дедушка мальчика рассказал, что ребёнок якобы скончался на второй день после рождения, и семья похоронила его.

Живой пивзавод

О мужчине с необычным заболеванием из США стало известно благодаря случайности на дороге. 46-летний строитель из Огайо из-за высокого содержания дрожжей в организме постоянно вырабатывает субстанцию, напоминающую пиво. Выяснить, в чём дело, удалось после того, как полиция остановила его по подозрению в нетрезвом вождении. Мужчину задержали и госпитализировали. В больнице сперва утверждали, что в крови обнаружено содержание алкоголя, эквивалентное 10 выпитым спиртным напиткам, однако мужчина никогда не злоупотреблял спиртным. Оказалось, что водитель страдает так называемым синдромом автопивоварни, когда в организме человека вырабатывается значительное количество этанола. На лечение от редкой болезни ушло полтора года.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!