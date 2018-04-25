Курьёзы недели

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Погоня за коровой

Полиция несколько часов преследовала корову в немецком городе Занд-ам-Майн (Sand am Main). Животное сбежало от хозяина и направилось в центр города. Там на охоту за коровой вышли полицейские, однако бурёнка их обвела вокруг рога, разрушив один из частных парников и убежав на стоянку автодрома. По пути она лягнула фермера и повредила чужой скутер. В погоню включился полицейский вертолёт. В конечном итоге животное забежало в тупик. Полицейские заблокировали парнокопытному пути для отступления, а ветеринар смог вколоть транквилизатор, выстрелив из духовой трубки. В итоге корову вернули хозяину.

Илон Маск ответил на главный русский вопрос

Организаторы бизнес-форума из российского Краснодара очень хотели заполучить в числе спикеров главу компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk). Их желание было настолько велико, что они выкупили рекламный билборд напротив офиса SpaceX в калифорнийском городе Хоторн и написали на нём знаменитую в России фразу «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Её используют в русскоговорящем сегменте интернета, когда хотят высмеять какую-то научную или технологичную несуразность, выдаваемую за открытие (футляр для ТВ-пульта и пр.). Рядом с фразой на билборде разместили QR-код, который вёл на сайт с приглашением Маска на форум. Предприниматель ответил на приглашение и выступил на форуме по видеосвязи, похвалив чувство юмора организаторов. Одним из первых вопросов Маску был – как он узнал о форуме. «Приглашение было очень незаметным, кроме билборда напротив SpaceX вас ничто не выдавало», – рассмеялся Маск.

Электронные чётки

Ватикан презентовал чётки с умным крестом. Чётки состоят из 10 бусин, сделанных из гематита и чёрного агата. Их можно использовать как обычный умный браслет, они подключаются к мобильному приложению и активируются после того, как их владелец перекрестится. Устройство стоит 99 евро. «Умный» крест имеет специальный чип, который собирает данные о пользователе и также передаёт их приложению.

Кожа для телефона

Материал, который выглядит, как человеческая кожа и реагирует на прикосновения, изобрели французские учёные. Его можно использовать при создании тачпада для ноутбука или чехла для телефонов. Авторы изобретения говорят, что теперь у телефонов появится кожа, и их можно будет потрогать и даже пощекотать. В следующей версии разработчики хотят добавить волосы и изменение температуры.

Воскресший-1

Загадочная история произошла в Индии. 55-летний скотовод из штата Одиша очнулся во время собственных похорон. Сообщается, что мужчина ушёл пасти коз и не вернулся. Когда его нашли лежащим на земле без признаков жизни, родственники решили, что он умер, и организовали похороны. Однако, когда тело опускали в могилу, покойник повернул голову и зашевелился. Скотовода немедленно отправили в больницу. Врачи решили, что он всего лишь перегрелся и поэтому потерял сознание.

Воскресший-2

Аналогичный случай произошёл с ребёнком в Китае. Семья из города Лайу заживо похоронила ребёнка, полагая, что он мёртвый. Однако жители расположенной неподалёку от кладбища деревни, собирая грибы, увидели могилу новорождённого и услышали его плач. Они голыми руками раскопали могилу и нашли там картонную коробку с живым ребёнком. Новорождённого доставили в больницу на лечение. Дедушка мальчика рассказал, что ребёнок якобы скончался на второй день после рождения, и семья похоронила его.

Живой пивзавод

О мужчине с необычным заболеванием из США стало известно благодаря случайности на дороге. 46-летний строитель из Огайо из-за высокого содержания дрожжей в организме постоянно вырабатывает субстанцию, напоминающую пиво. Выяснить, в чём дело, удалось после того, как полиция остановила его по подозрению в нетрезвом вождении. Мужчину задержали и госпитализировали. В больнице сперва утверждали, что в крови обнаружено содержание алкоголя, эквивалентное 10 выпитым спиртным напиткам, однако мужчина никогда не злоупотреблял спиртным. Оказалось, что водитель страдает так называемым синдромом автопивоварни, когда в организме человека вырабатывается значительное количество этанола. На лечение от редкой болезни ушло полтора года.