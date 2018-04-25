Курьёзы недели

В Австралии врачи извлекли из полости носа 48-летнего мужчины марихуану, которую он спрятал там 18 лет назад. Мужчина находился в тюрьме и, получив во время одного из свиданий от подруги марихуану, завернул её в кусочек резины от воздушного шарика и спрятал в носу. Позже он не смог извлечь припрятанное и, решив, что проглотил наркотик, забыл о нём. Спустя некоторое время ему стало тяжело дышать через правую ноздрю, но он не придавал этому значения. И лишь 18 лет спустя обратился к врачу с жалобами на головную боль. Томография показала, что в ноздре находится затвердевший свёрток с наркотиком, обросший многолетними отложениями минеральных солей. После его удаления здоровье мужчины нормализовалось.

Взломщица кормушек

Россиянка Анна Просветова, которая купила автоматическую кормушку для животных, рассказала, что смогла взломать код умного устройства и получить удалённый доступ к почти 11 тысячам подобных приспособлений по всему миру. По словам девушки, после того, как она купила кормушку, ей стало интересно изучить программный код устройства. В нём она нашла уязвимость, с помощью которого смогла бы «в пару кликов накормить всех котиков и собачек» или наоборот «лишить их еды», удалив расписания с устройств. Девушка не стала наказывать животных. По её словам, среди них был те, которые ждали своих хозяев по одной-две недели, и, лишение еды, могло бы закончиться для них плачевно. После публикации в Сети поста о случившемся, Просветова призналась, что через несколько дней китайские производители «почти закрыли уязвимость» и даже предложили ей некую благодарность.

Машина из дерева

В Японии на Токийском автосалоне презентован «суперкар» из целлюлозного нановолокна, которое было получено из «растительного материала», в частности, из сельскохозяйственных отходов. СМИ обозвали такую машину «автомобилем из дерева». Из естественного материала сделан кузов машины, двери и приборная панель. Другие детали созданы из металла, стекла и резины. Разработчики утверждают, что автомобиль вдвое легче обычного и в пять раз прочнее. Вот только максимальная скорость у него пока всего лишь 19 км/ч – медленнее электросамоката.

Женщина-кошка

В США 31-летняя женщина стала человеком-кошкой. Девушка начала носить кошачьи уши ещё в школе. Со временем она всё больше и больше увлекалась жизнью четвероногих питомцев и чувствовала их лучше, чем людей. Несмотря на странное увлечение, она смогла найти себе партнёра – нет, не кота, а хозяина, 52 лет. С ним она познакомилась во время ролевых игр для девушек-кошек. Оказалось, что он полностью поддерживает образ своей возлюбленной и считает её питомцем. Теперь девушка носит помимо ушей ещё и хвост, и ошейник, и при желании ест из миски. По словам американки, её семья отвернулась от неё, но она не будет подстраиваться под общественное мнение и останется собой.

Библия раздора

В США два брата устроили перестрелку, поспорив из-за Библии. Все случилось 27 октября, когда мужчины сидели на крыльце, выпивали и обсуждали Ветхий Завет. Спор перерос в драку, после чего один из братьев принёс пистолет. Он потребовал, чтобы его родственник удалился, однако когда тот этого не сделал, вооружённый брат начал стрелять в землю около ступенек крыльца, на котором стоял его оппонент. Приехавшая полиция арестовала мужчину. Во время допроса он подтвердил, что ссора возникла из-за Библии.