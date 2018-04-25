Курьёзы недели

Торт с гашишем
Участникам поминок в одном из ресторанов немецкого города Росток (Rostock) подали торт с гашишем вместо обычного. Сотрудница ресторана, где собрались скорбящие, попросила испечь торт свою 18-летнюю дочь. Она исполнила просьбу матери, но заодно сделала второй тортик – с гашишем, для себя. Мать не знала об этом и, не спросив дочь, случайно взяла неправильный торт. Когда 13 участников поминок съели по кусочку, то пожаловались на странную слабость. Некоторым из них, включая вдову, потребовалась помощь врача. В результате девушка, которая испекла торт, находится под следствием.
Марихуана в ноздре
В Австралии врачи извлекли из полости носа 48-летнего мужчины марихуану, которую он спрятал там 18 лет назад. Мужчина находился в тюрьме и, получив во время одного из свиданий от подруги марихуану, завернул её в кусочек резины от воздушного шарика и спрятал в носу. Позже он не смог извлечь припрятанное и, решив, что проглотил наркотик, забыл о нём. Спустя некоторое время ему стало тяжело дышать через правую ноздрю, но он не придавал этому значения. И лишь 18 лет спустя обратился к врачу с жалобами на головную боль. Томография показала, что в ноздре находится затвердевший свёрток с наркотиком, обросший многолетними отложениями минеральных солей. После его удаления здоровье мужчины нормализовалось.
Взломщица кормушек
Россиянка Анна Просветова, которая купила автоматическую кормушку для животных, рассказала, что смогла взломать код умного устройства и получить удалённый доступ к почти 11 тысячам подобных приспособлений по всему миру. По словам девушки, после того, как она купила кормушку, ей стало интересно изучить программный код устройства. В нём она нашла уязвимость, с помощью которого смогла бы «в пару кликов накормить всех котиков и собачек» или наоборот «лишить их еды», удалив расписания с устройств. Девушка не стала наказывать животных. По её словам, среди них был те, которые ждали своих хозяев по одной-две недели, и, лишение еды, могло бы закончиться для них плачевно. После публикации в Сети поста о случившемся, Просветова призналась, что через несколько дней китайские производители «почти закрыли уязвимость» и даже предложили ей некую благодарность.
Машина из дерева
В Японии на Токийском автосалоне презентован «суперкар» из целлюлозного нановолокна, которое было получено из «растительного материала», в частности, из сельскохозяйственных отходов. СМИ обозвали такую машину «автомобилем из дерева». Из естественного материала сделан кузов машины, двери и приборная панель. Другие детали созданы из металла, стекла и резины. Разработчики утверждают, что автомобиль вдвое легче обычного и в пять раз прочнее. Вот только максимальная скорость у него пока всего лишь 19 км/ч – медленнее электросамоката.
Женщина-кошка
В США 31-летняя женщина стала человеком-кошкой. Девушка начала носить кошачьи уши ещё в школе. Со временем она всё больше и больше увлекалась жизнью четвероногих питомцев и чувствовала их лучше, чем людей. Несмотря на странное увлечение, она смогла найти себе партнёра – нет, не кота, а хозяина, 52 лет. С ним она познакомилась во время ролевых игр для девушек-кошек. Оказалось, что он полностью поддерживает образ своей возлюбленной и считает её питомцем. Теперь девушка носит помимо ушей ещё и хвост, и ошейник, и при желании ест из миски. По словам американки, её семья отвернулась от неё, но она не будет подстраиваться под общественное мнение и останется собой.
Библия раздора
В США два брата устроили перестрелку, поспорив из-за Библии. Все случилось 27 октября, когда мужчины сидели на крыльце, выпивали и обсуждали Ветхий Завет. Спор перерос в драку, после чего один из братьев принёс пистолет. Он потребовал, чтобы его родственник удалился, однако когда тот этого не сделал, вооружённый брат начал стрелять в землю около ступенек крыльца, на котором стоял его оппонент. Приехавшая полиция арестовала мужчину. Во время допроса он подтвердил, что ссора возникла из-за Библии.rg-rb.de
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