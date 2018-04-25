Курьёзы недели

Клоуны под руководством обезьян

Сотрудники Boeing во внутренней переписке называли самолёт 737 MAX, отстранённый от полётов по всему миру после двух катастроф в 2018−2019 гг., «сделанным клоунами, которые были под наблюдением обезьян». В феврале 2018 года сотрудник Boeing спросил у своего коллеги: «Ты бы посадил свою семью на такой самолёт? Я бы не стал». Тот его поддержал. Переписку опубликовала сама компания Boeing.

Ящики не для людей

Производитель музыкальных инструментов Yamaha опубликовал предупреждение, чтобы люди не использовали большие ящики для музыкальной аппаратуры в качестве средства собственной транспортировки. Поводом стала история с побегом от преследования в Японии бывшего гендиректора Nissan Карлоса Гона, который спрятался в таком ящике. «Поздно предупреждать кого-либо после того, как несчастный случай уже произошёл, поэтому будьте осторожны. Сами так не делайте и другим не давайте», – всерьёз написала Yamaha, озабоченная тем, что у Гона могут быть последователи, которым, в отличие от топ-менеджера, в пути может не хватить воздуха.

Восставшая из мёртвых

В Индии 55-летняя женщина очнулась во время похорон. Больную госпитализировали в частную клинику с сильным жаром. Там она потеряла сознание. Врачи не смогли реанимировать пациентку и констатировали её смерть. Родственники забрали тело и начали готовиться к похоронам. Во время подготовки женщина очнулась, открыла глаза и поднялась. Часть родственников объяснили случившееся чудом, другие сочли, что она не умирала, а находилась в коме. В прошлом году в Индии было ещё несколько случаев, когда потерявшие сознание люди приходили в себя во время церемонии прощания с ними.

Жили долго и счастливо…

В США супруги, прожившие в браке 64 года, умерли в один день. Это произошло в конце декабря в доме престарелых в штате Огайо. Первым из жизни ушёл 88-летний мужчина. Его жена, которая лежала на соседней кровати, скончалась спустя четыре часа. Племянница покойного рассказала, что последние недели он уже не мог встать с постели. Тогда кровати супругов сдвинули, и они проводили время вместе, держа друг друга за руку. Похороны супругов прошли в католической церкви, где они поженились.

Картонные кровати

Спортсмены Олимпийских игр в Токио будут спать на кроватях, сделанных их переработанного картона. Всего закуплено 18 тысяч таких кроватей, они выдерживают вес до 200 кг. После Олимпиады кровати переработают в «бумажные продукты». Организаторы Олимпиады, правда, отметили, что картонные кровати не выдержат слишком бурных празднований побед, но деревянные аналоги тоже развалились бы, если на них прыгать. Ранее сообщалось, что пьедесталы для церемоний награждения будут сделаны из переработанного пластика, олимпийский факел из алюминиевых отходов, а медали из драгметаллов, полученных при переработке старых телефонов.