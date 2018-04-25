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Действующее в Клайпедской экономической зоне (КЭЗ) рыбоперерабатывающее предприятие датского капитала Espersen Lietuva обеспокоено заметным снижением квот на вылов трески и Brexit – два этих основных фактора негативно сказываются на его работе.

Espersen Lietuva отмечает, что в прошлом году ему пришлось взять под контроль риск в связи с поставками сырья и ценами на него, у предприятия также были проблемы с наймом работников. Неясные последствия Brexit тоже вызывают беспокойство у руководства компании.

Квоты на вылов трески в восточной части Балтийского моря в этом году снижены на 92% – трески разрешено выловить 2 тыс. тонн, тогда как в западной части Балтики квоты снижены на 60% до 3,8 тыс. тонн.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ