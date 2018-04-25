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Перекресток мнений,Политика

Кястутис Гирнюс: Политическая борьба возобновляется

Фото BFL/Redas Vilimas

В середине марта на политическом Олимпе преобладало временное прекращение огня. Ведущие политики были сдержанны, не обвиняли друг друга и не пытались перекладывать обязанности друг друга. Оппозиция не спешила критиковать действия правительства. Президент Гитанас Науседа отметил в работе правительства недостатки, но теперь, по его словам, как центральная, так и местные власти, а также медицинский персонал «делают все возможное, чтобы координировать свои действия». Это гражданский долг каждого. В одном из интервью BNS президент также сказал, что «проще всего критиковать, предлагать кому-то снять голову за неисполнение своих функций – мы сможем сделать это позже».

Политическое прекращение огня было неожиданным. В последние годы отношения между правящей коалицией и оппозицией были чрезвычайно враждебными и напряженными. И вдруг риторические перестрелки, непрекращающиеся упреки и обвинения сошли на нет. Это было тем более неожиданно накануне выборов в Сейм, которые пройдут осенью.

Я поддержал призыв г-на Науседы критиковать то, что не было сделано, но не самих людей. Те, кто стал мишенью для критики, не будут молчать, они ответят на критику своими упреками, которые также получат ответ, и вскоре будет запущен порочный круг непрекращающейся критики. Вместо публичной критики лучше было бы сделать это в частном порядке и обнародовать, если критика игнорируется, не предпринимается никаких попыток изменить курс или исправить ошибки.

Эти оптимистичные настроения вскоре исчезли, вернулась «нормальная» политика. Первым выступил Габриэлюс Ландсбергис, который сказал, что все государства в начале допустили ошибки, но в течение первых трех недель мы в Литве отрицали, что у нас возникла проблема. Он призвал к смещению Аурелиюса Вериги – главы Государственного центра по экстремальной ситуации и попросил президента созвать Государственный совет обороны для управления кризисом, вызванным коронавирусом. Я не знаю, выразил ли г-н Ландсбергис свою озабоченность лично президенту и премьер-министру, но его игнорировали. Я не знаю его мотивации и политических расчетов. Опрос жителей показал, что популярность г-на Вериги, который не сходит с телевизионных экранов, значительно возросла. Ландсбергис, возможно, неосознанно, пытался остановить или замедлить рост популярности господина Вериги и, следовательно, всей партии Р. Карбаускиса? Есть еще один, возможно, самый важный фактор – за последние несколько дней стало очевидно, что министр в розовом цвете описал борьбу с коронавирусом , так как очевидно, что существуют значительные задержки в поставоках реагентов, которые нам нужны, чтобы не отставать от Эстонии и Латвии.

Бывший президент Даля Грибаускайте с энтузиазмом участвовала в словестных битвах. В интервью LRT она заявила, что «этого министра (А. Веригу), о котором кто-то там пытается говорить, что лошадей на переправе не меняют, вряд ли можно считать лошадью, которая может что угодно тянуть. Это больше похоже на другое животное, которое только возражает, отрицает и не дает». А.Верига не остался в долгу и заметил, что зоологические сравнения являются несолидными и некорректными, а во время кризиса неуправляемый язык может стать большой проблемой. Но критика Д. Грибаускайте была направлена не столько на г-на Веригу, сколько на «кого-то», кто не понимает, что министра нужно отстранить, а именно – на самого президента. Президент не является священной коровой, и его иногда могут критиковать, но не его предшественник, тем более в начале срока полномочий Науседы. Юмор украшает подростков, но не бывших президентов. В политике США многое не так, но я восхищаюсь тем, что бывшие главы государств не критикуют нынешнего президента, для этого достаточно других, кто это делает.

Я не понимаю, чего добивалась Д. Грибаускайте своим интервью. Она дала понять, что знает, что происходит за кулисами, ведь функции у Министерства здравоохранения уже перенимает правительство, но она не сказала ничего нового или значимого, и ее замечания ничем не отличались от того, что мог бы сказать обычный комментатор или политолог. Есть серьезные вопросы и возможные решения, которые она могла бы упомянуть. Например, американский эпидемиолог Джон Иоаннидис признает фиаско: мир изолирован, хотя данные о коронавирусе отсутствуют. Она могла бы подумать о том, чтобы изолировать не все население, а только самых уязвимых, а те, кто сможет легко переболеть, не только не уменьшат свой финансовый рюкзак, но и сделают возможным лечение тех, кто болеет другими болезнями, которые, вероятно, умрут, если все силы используются только для борьбы с коронавирусом. В любом случае экс-президент действовала не по-президентски.

Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса, высказывает свою точку зрения и постоянно пытается привлечь внимание средств массовой информации. Он подверг критике требование г-на Вериги всех жителей, даже тех, у кого легкая форма коронавируса, доставлять в муниципальные учреждения. Такое решение является излишним, необходимо разрешить тем, кто желает, остаться дома. Его замечания были конструктивными.

Неясно, как будут дальше развиваться события. Многое будет определяться позицией президента, премьер-министра и Рамунаса Карбаускиса. Если они сохранят спокойствие, не будут спешить, выискивать чью-то злую волю, даже если это так и есть, сосредоточатся на проблемах, а не на упреках, все может превратиться в позитив. А. Верига должен уступить место С. Сквярнялису, передать роль руководителя операции, а самому отступить в тень и выполнить какую-то не менее важную, но менее заметную работу. Тогда Веригу будут меньше обижать, президент и премьер-министр не будут чувствовать себя обязанными защищать и поддерживать его и он не навлечет на себя лавину критики.

Комментарий политолога Кястутиса Гирнюса порталу BNS

Досье

Кястутис Гирнюс – известный политолог, философ, публицист, доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Кястутис Гирнюс родился в 1946 году в Германии в семье известного литовского философа Юозаса Гирнюса. Затем семья переехала в США, где Кястутис Гирнюс получил образование в Гарвардском университете, защитил диссертацию. Работал преподавателем. Также его голос хорошо знаком нам по передачам на радио «Свобода», «Свободная Европа», где он работал с 1979 по 2003 год. Был обозревателем, возглавлял дирекцию новостных программ. С 2007 года Кястутис Гирнюс – преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

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