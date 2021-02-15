Л. Андрикене: успешная интеграция Северной Македонии в ЕС в интересах Литвы

Литва поддерживает устремления Северной Македонии по евроинтеграции и ценит достигнутый прогресс, заявила председатель Группы сейма Литвы по межпарламентским связям с Западными Балканами Лайма Андрикене.
Она убеждена в том, что успешная интеграция Северной Македонии в Евросоюз в интересах Литвы, поскольку Западные Балканы, по словам парламентария, «настоящий котел народов», а в интересах Литвы и всего ЕС – чтобы находящиеся в этом регионе государства были мирными, стабильными и европейскими.
Л. Андрикене утверждает, что Балканские государства выбирают путь европейской интеграции, европейского развития – одна из этих стран – Хорватия уже является членом ЕС, Черногория и Сербия ведут переговоры о членстве, а Северная Македония и Албания ждут начала переговоров с ЕС.
«Для нас важен вклад государств региона в решение проблем безопасности, в остановке потоков нелегальной миграции, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с организованной преступностью и коррупцией. В интересах ЕС – совместные действия со странами региона по обеспечению охраны границ ЕС, расширению европейских транспортной и энергетической сетей на страны региона, интеграция этих государств в энергетику ЕС и цифровые системы, решение вопроса Косово», – заявила Л. Андрикене BNS в субботу.
Она подчеркнула, что Северная Македония уже является членом НАТО, а сейчас ей требуется поддержка для начала переговоров о членстве в ЕС, и до начала переговоров «рукой подать».
На прошлой неделе в сейме Литвы состоялось совместное заседание Группы сейма Литвы по межпарламентским связям с Западными Балканами и Группы по парламентскому сотрудничеству Северной Македонии с парламентами Балтийских стран.