Л. Андрикене: успешная интеграция Северной Македонии в ЕС в интересах Литвы

Л. Андрикене утверждает, что Балканские государства выбирают путь европейской интеграции, европейского развития – одна из этих стран – Хорватия уже является членом ЕС, Черногория и Сербия ведут переговоры о членстве, а Северная Македония и Албания ждут начала переговоров с ЕС.

«Для нас важен вклад государств региона в решение проблем безопасности, в остановке потоков нелегальной миграции, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с организованной преступностью и коррупцией. В интересах ЕС – совместные действия со странами региона по обеспечению охраны границ ЕС, расширению европейских транспортной и энергетической сетей на страны региона, интеграция этих государств в энергетику ЕС и цифровые системы, решение вопроса Косово», – заявила Л. Андрикене BNS в субботу.