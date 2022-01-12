Л. Касчюнас: госпредприятие Lietuvos gelezinkeliai– зависимо от «Беларуськалия»

Laurynas Kasčiūnas/Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Действия госпредприятия Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) показали слишком сильную зависимость от контракта с «Беларуськалием» из-за транзита этого крупного производителя удобрений, заявил председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас.

«Некоторые алгоритмы действий госпредприятия Lietuvos gelezinkeliai свидетельствовали, видимо, о слишком сильной зависимости тогдашней компании от данного контракта», — заявил он журналистам после совместного заседания Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) и Комитета по экономике.

«Делались определенные шаги, чтобы по сути не столько избежать санкций, но их несколько оттянуть, этот эффект, здесь речь идет и о тех самых авансовых платежах», — добавил он.

Л. Касчюнас отметил, что «стоит задаться вопросом, насколько государственное предприятие должно быть зависимо от такой страны как Беларусь».

«Такие контракты должны были послужить прибыльности, но вместе с тем есть национальная безопасность — следует оценить, с кем ты заключаешь контракт и как оценивать изменения», — считает Л. Касчюнас.

Он отметил, что договор госпредприятия Lietuvos gelezinkeliai с «Беларуськалием» никогда не проверялся государственной комиссией: «Само предприятие не чувствовало обязанности, которая следует из закона, самой обратиться за проверкой».

Временный директор госпредприятия Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас отметил, что не согласовывать договор с госкомиссией рекомендовали нанятые юристы.

Л. Касчюнас также отклонил предложение оппозиции о создании специальной комиссии по расследованию транзита удобрений через Литву несмотря на санкции США: «Парламентского контроля достаточно».

Однако входящие в КНБО парламентарии от оппозиции заявляют, что спецрасследование всё же необходимо.

Правительственная комиссия, проверяющая договоры стратегических предприятий, 21 декабря объявила, что договор от 2018 года между Литовскими железными дорогами и «Беларуськалием», а также внесенные в договор в 2021 году изменения не отвечают интересам национальной безопасности Литвы.

Если правительство признает, что есть угроза национальной безопасности, то это станет основанием для расторжения договора между Литовскими железными дорогами и «Беларуськалием».

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