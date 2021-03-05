Л. Касчюнас предлагает создать список ненадежных поставщиков

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Лауринас Касчюнас предлагает создать список поставщиков ненадежных технологий.
«Одной из идей является конкретное озвучивание производителей недемократических стран, информации и технологии связи, которых создают потенциальную угрозу национальной безопасности страны, которые не должны использоваться при внедрении мобильной связи пятого поколения в Литве», – заявил Л. Касчюнас в сейме в четверг.
«Таким образом, мы четко заявим, что мы не будем в техносфере, контролируемой Китаем», – заявил глава КНБО в четверг, представляя ежегодный отчет разведки об угрозах нацбезопасности.
В программе правоцентристского правительства предусмотрено добиваться того, чтобы в государственных ведомствах и в секторах, важных с точки зрения национальной безопасности, включая инфраструктуру связи 5G, не использовались оборудование и технологии ненадежных производителей.
Литовская военная разведка назвала участие Huawei в создании сети 5G фактором риска по причине законов коммунистического Китая, которые обязывают компании делиться информацией с властями.
Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы располагает информацией, которая вызывает сомнения в деятельности и надежности группы предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group, и разведка информировала об этом тех, кто принимает решения, говорит глава ДГБ Дарюс Яунишкис.
«О деятельности этого предприятия мы не раз информировали и тех, кто принимает решения, у нас есть определенная информация, которая вызывает у нас серьезные сомнения в надежности и деятельности компании, конкретно я называть не стану, так как это секретная информация, но все, кто принимает решения, эту информацию получили», — ответил на годовой презентации угроз Д. Яунишкис на вопрос, почему деятельность этого предприятия представляет угрозу для национальной безопасности.
Разведслужбы в четверг представили в сейме годовую оценку угроз нацбезопасности.
Проверяющая сделки стратегических предприятий правительственная комиссия, в которой работают представители различных министерств, правоохраны и разведывательных служб, на прошлой неделе из-за риска нацбезопасности предложила заблкировать планы Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту.
Комиссия рассмотрела планы контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы расширить ангар в Вильнюсском аэропорту, где обслуживаются и ремонтируются самолеты.
Представители Avia Solutions Group сказали, что разочарованы этим решением, и назвали его «охотой на ведьм».
В последние годы ведомства национальной безопасности Литвы с осторожностью оценивали инвестиции Avia Solutions Group из-за ее прежней деятельности в московском аэропорту Жуковский и авиационной деятельности в России.
Член правления Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас говорит, что реконструкция ангара предприятия не представляет никакой угрозы, а претензии относительно связей в России лишены оснований, так как группа и ее акционер Г. Жемялис пару лет назад продали акции в московском аэропорту Жуковский.