Л. Касчюнас предлагает создать список ненадежных поставщиков

Литовская военная разведка назвала участие Huawei в создании сети 5G фактором риска по причине законов коммунистического Китая, которые обязывают компании делиться информацией с властями.

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы располагает информацией, которая вызывает сомнения в деятельности и надежности группы предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group, и разведка информировала об этом тех, кто принимает решения, говорит глава ДГБ Дарюс Яунишкис.

«О деятельности этого предприятия мы не раз информировали и тех, кто принимает решения, у нас есть определенная информация, которая вызывает у нас серьезные сомнения в надежности и деятельности компании, конкретно я называть не стану, так как это секретная информация, но все, кто принимает решения, эту информацию получили», — ответил на годовой презентации угроз Д. Яунишкис на вопрос, почему деятельность этого предприятия представляет угрозу для национальной безопасности.

Разведслужбы в четверг представили в сейме годовую оценку угроз нацбезопасности.

Проверяющая сделки стратегических предприятий правительственная комиссия, в которой работают представители различных министерств, правоохраны и разведывательных служб, на прошлой неделе из-за риска нацбезопасности предложила заблкировать планы Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту.

Комиссия рассмотрела планы контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы расширить ангар в Вильнюсском аэропорту, где обслуживаются и ремонтируются самолеты.

Представители Avia Solutions Group сказали, что разочарованы этим решением, и назвали его «охотой на ведьм».

В последние годы ведомства национальной безопасности Литвы с осторожностью оценивали инвестиции Avia Solutions Group из-за ее прежней деятельности в московском аэропорту Жуковский и авиационной деятельности в России.

Член правления Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас говорит, что реконструкция ангара предприятия не представляет никакой угрозы, а претензии относительно связей в России лишены оснований, так как группа и ее акционер Г. Жемялис пару лет назад продали акции в московском аэропорту Жуковский.