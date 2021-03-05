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Л. Касчюнас предлагает создать список ненадежных поставщиков

Laurynas Kasčiūnas/ Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Лауринас Касчюнас предлагает создать список поставщиков ненадежных технологий. 

«Одной из идей является конкретное озвучивание производителей недемократических стран, информации и технологии связи, которых создают потенциальную угрозу национальной безопасности страны, которые не должны использоваться при внедрении мобильной связи пятого поколения в Литве», – заявил Л. Касчюнас в сейме в четверг.

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«Таким образом, мы четко заявим, что мы не будем в техносфере, контролируемой Китаем», – заявил глава КНБО в четверг, представляя ежегодный отчет разведки об угрозах нацбезопасности.  

В программе правоцентристского правительства предусмотрено добиваться того, чтобы в государственных ведомствах и в секторах, важных с точки зрения национальной безопасности, включая инфраструктуру связи 5G, не использовались оборудование и технологии ненадежных производителей. 

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Литовская военная разведка назвала участие Huawei в создании сети 5G фактором риска по причине законов коммунистического Китая, которые обязывают компании делиться информацией с властями. 

Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы располагает информацией, которая вызывает сомнения в деятельности и надежности группы предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group, и разведка информировала об этом тех, кто принимает решения, говорит глава ДГБ Дарюс Яунишкис. 

 «О деятельности этого предприятия мы не раз информировали и тех, кто принимает решения, у нас есть определенная информация, которая вызывает у нас серьезные сомнения в  надежности и деятельности компании, конкретно я называть не стану, так как это секретная информация, но все, кто принимает решения, эту информацию получили», — ответил на годовой презентации угроз Д. Яунишкис на вопрос, почему деятельность этого предприятия представляет угрозу для национальной безопасности. 

Разведслужбы в четверг представили в сейме годовую оценку угроз нацбезопасности. 

Проверяющая сделки стратегических предприятий правительственная комиссия, в которой работают представители различных министерств, правоохраны и разведывательных служб, на прошлой неделе из-за риска нацбезопасности предложила заблкировать планы Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту. 

Комиссия рассмотрела планы контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы расширить ангар в Вильнюсском аэропорту, где обслуживаются и ремонтируются самолеты. 

Представители Avia Solutions Group сказали, что разочарованы этим решением, и назвали его «охотой на ведьм». 

В последние годы ведомства национальной безопасности Литвы с осторожностью оценивали инвестиции Avia Solutions Group из-за ее прежней деятельности в московском аэропорту Жуковский и авиационной деятельности в России. 

Член правления Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас говорит, что реконструкция ангара предприятия не представляет никакой угрозы, а претензии относительно связей в России лишены оснований, так как группа и ее акционер Г. Жемялис пару лет назад продали акции в московском аэропорту Жуковский. 

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