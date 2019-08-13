Л.Линкявичюс американскому конгрессмену акцентировал угрозу Островецкой АЭС

Фото urm.lt

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Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратил внимание американского законодателя, который после посещения Вильнюса направлятся в Беларусь, на исходящую от Островецкой АЭС угрозу.

Как сообщили в литовском МИД, Линас Линкявичюс и Майк Куигли, член палаты представителей США, обсудили вопросы безопасности, энергетики и региональные вопросы.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине, отношениях с Россией. Конгрессмена США также проинформировали о позиции Литвы в отношении нарушений безопасности на строящейся в Беларуси Островецкой АЭС и угроз, создаваемых ею», — говорится в заявлении МИД.

Министр также подчеркнул, что Литва высоко оценивает активную роль США в обеспечении безопасности страны и восточных границ НАТО, и их вклад в коллективную оборону.

Демократ М.Куигли от Иллинойса является членом комитета Палаты представителей США по распределению бюджета разведывательному комитету, коалиции по энергетике и окружающей среде.

После визита в Вильнюс делегация конгрессмена США отправится в Беларусь.

Литва стремится увеличить американское военное присутствие в регионе и импортирует американский сжиженный природный газ (СПГ), причём оба правительства критикуют газопровод Nord Stream, который снабжает Германию российским газом в обход Украины, Польши и стран Балтии.

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