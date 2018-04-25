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Л.Линкявичюс: «Брекзит» не меняет правового положения литовцев

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С переносом «Брекзита» до 31 января 2020 года правовое положение граждан Литвы, проживающих в Великобритании, не меняется, заверил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

По словам министра, „аккуратный» выход Великобритании сможет всестороннее обеспечить права граждан Литвы, которые живут, работают или учатся в Великобритании, придать определенность бизнесу и позволить конструктивно начать переговоры об отношениях будущего“.

Граждане Литвы, проживающие в Великобритании, смогут регистрироваться в программе правительства Великобритании ,,EU Settlement Scheme“ и получить статус постоянного жителя и продолжать работу или учебу в Великобритании, напоминает МИД.  Эта программа предназначена для граждан ЕС и предусмотрена договором о выходе Великобритании из ЕС. По данным на сентябрь 2019 года в этой программе зарегистрировались уже более 92 000 граждан Литвы.

По словам Л.Линкявичюса, Евросоюз продемонстрировал гибкость и удовлетворил просьбу премьера Великобритании о третьем продлении, поскольку это должно обеспечить так называемый „аккуратный“ „Брекзит“, или выход Великобритании из ЕС с Соглашением, отвечающим и интересам Литвы.

29 октября Совет Руководителей Европы продлил срок выхода Великобритании из ЕС на три месяца — до 31 января 2020 года. Это – гибкое продление: ратифицировав Соглашение, Великобритания сможет выйти и раньше.

news.tts.lt
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