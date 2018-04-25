Л. Линкявичюс будет предлагать ввести санкции ЕС для чиновников Беларуси

Фото urm.lt

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что будет предлагать ввести санкции Евросоюза в отношении белорусских должностных лиц, ответственных за насилие против протестующих и фальсификацию выборов.

Он планирует поднять вопрос о санкциях на видеконференции министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в пятницу.

«Хотелось бы, чтобы это не было еще одно заявление о нашей озабоченности, а было бы конкретное действие», — заявил министр BNS.

«Те должностные лица, которые применяли избыточную силу, должны чувствовать ответственность, поэтому я буду предлагать применение индивидуальных санкций в отношении должностных лиц и политиков, которые несут непосредственную ответственность из применение силы против мирных демонстрантов и фальсификацию выборов», — отметил он.

Также министр сообщил, что будет предлагать учредить фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси.

Л. Линкявичюс также отметил, что представит коллегам-министрам план президента Гитанаса Науседы по созданию в Беларуси Национального совета, в который могут войти представители властей и гражданского общества Беларуси.