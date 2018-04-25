Л.Линкявичюс: действия Турции в Сирии могу навредить борьбе с группировкой ИГИЛ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник предупредил, что военная операция Турции против курдов в северной Сирии может вызывать гуманитарную катастрофу и навредить борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ).
Прибыв на встречу министров иностранных дел в Люксембурге, Л. Ликнявичюс сказал, что ситуация не должна решаться военными средствами.
«Мы видим эскалацию, и я вижу две основные проблемы: во-первых, это гуманитарная катастрофа, во-вторых, могут навредить тому, что уже достигнуто в борьбе с ИГИЛ», – сказал журналистам Л. Линкявичюс.
В понедельник главы МИД стран ЕС планируют обсудить реакцию на военную операцию Турции на севере Сирии.BNS
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