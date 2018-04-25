Л. Линкявичюс: ЕС следует подумать о санкциях для представителей властей Беларуси

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует рассмотреть возможность введения санкций для представителей властей Беларуси, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение силы в отношении участников протеста.

«Мы думаем, что сейчас нам следует корректировать отношения с Беларусью. В данный момент у меня нет ответа, но я считаю, что все опции и все возможности выбора должны быть на рабочем столе, и должны быть определенные последствия, включая даже вероятные санкции в отношении тех, кто осуществлял этот обман, кто применял избыточную силу», — сказал журналистам Л. Линкявичюс.

Глава литовской дипломатии подчеркнул, что «применение избыточной силы недопустимо в том смысле, что участники протеста на самом деле были исключительно мирные».

«Они не были агрессивными, они не били окна, не жгли машины, здесь точно не нужно было применять силу в той мере, в какой она была применена. Но выбор сделан, видно, что руководство страны идет ва-банк, держит в заложниках своих людей», — сказал министр.

Л. Линкявичюс также подчеркнул, что Литва готова посредничать между оппозицией и властями Беларуси, если «есть возможность и потребность».

«Общество наэлектризовано, насколько они готовы к переменам, они сами решат, мы стараемся помочь, сколько будет нужно, если будет нужно, мы готовы посредничать, если есть возможность и потребность», — сказал глава МИД Литвы.

Власти Беларуси в понедельник объявили, что Александр Лукашенко получил на выборах 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Несколько ночей в Беларуси проходили акции протеста против фальсификации итогов выборов.

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская во вторник приехала в Литву.