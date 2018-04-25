Л.Линкявичюс: если ЕС не выделит финансирование, осложнятся поездки россиян через Литву

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс предупредил, что, если Евросоюз не выделит финансирование на реализацию схемы калининградского транзита, то могут осложниться поездки граждан РФ через Литву.

При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами с основной части Российской Федерации в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке, а сотрудники литовской консульской службы вручают транзитные документы в поезде.

Литва стремится к тому, чтобы в бюджете ЕС на 2021-2027 годы было выделено на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и председатель Совета руководителей Европы Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро.

«Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще – возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области», – отметил Л. Линкявичюс в комментарии, присланном BNS.