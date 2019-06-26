Л. Линкявичюс готов претендовать на пост еврокомиссара от Литвы

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает не откладывать решение по кандидатуре нового представителя страны в Еврокомиссии (ЕК), и говорит, что и сам мог бы претендовать на этот пост.

«Я действительно не исключал бы такой возможности, у меня на самом деле есть достаточный опыт для участия в этом конкурсе», – заявил министр во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, сейчас в правительстве не ведется дискуссия о возможном будущем еврокомиссаре от Литвы, «зондируются мнения, рассматриваются варианты».

«Конечно, важно иметь сферу, в которой можно получить определенное слово, влияние, значение, как в национальном смысле, так и в международном, так и на уровне Евросоюза. Но, поскольку эти процессы затянулись, у нас еще параллельно идет и формирование правительства, то очень уж много вопросов без ответов», – сказал Л. Линкявичюс.

Министр утверждает, что если будут слишком долго медлить с решением по кандидатуре еврокомиссара, то снизятся и возможности получить желаемую сферу.

«Время — важный фактор, поскольку если определимся поздно, то будет очень сложно участвовать в этом пазле сфер ответственности, тогда уже что останется. Поэтому мы должны, невзирая на сложность внутренних процессов, не откладывать надолго решение этих вопросов», – сказал Л. Линкявичюс.

По закону, еврокомиссара выдвигает правительство с одобрения президента.

Премьер Саулюс Сквярнялис ранее заявлял, что вопрос представителя Литвы в ЕК прояснится, когда будет известен глава Еврокомиссии.

Лидеры Евросоюза будут обсуждать кандидатуры председателя ЕК на саммите 30 июня.

Срок полномочий нынешнего еврокомиссара от Литвы Витяниса Андрюкайтиса, ответственного за здравоохранение и безопасность пищевых продуктов, завершится осенью этого года.