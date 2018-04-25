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Л.Линкявичюс и новый посол Беларуси обсудили безопасность Островецкой АЭС

Фото urm.lt

Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и новый посол Беларуси в Вильнюсе Валерий Барановский обсудили вопросы безопасности Островецкой АЭС и ситуацию с правами человека в стране.

Л.Линкявичюс подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международными экспертами и выполнения рекомендаций Европейского союза (ЕС) по стресс-тестам и устранению других проблем безопасности до запуска электростанции, говорится в пресс-релизе министерства.

«Ядерная безопасность и проблема Островецкой АЭС являются одними из главных вопросов нашей двусторонней и международной повестки дня Литвы», — сказал министр.

По его словам, не только выполнение международных обязательств в области ядерной безопасности, но и реальный прогресс в области прав человека окажут существенное влияние на развитие дальнейших отношений между Беларусью и ЕС.

«Литва и Беларусь — соседи, и для нас важны все вопросы. Как и прежде, мы будем прагматичными и поддержим те проекты или инициативы, которые принесут пользу как ЕС, так и нашим двусторонним отношениям», — сказал Линкявичюс.

Правительство Литвы утверждает, что Белорусская АЭС в Островце, расположенная всего в 50 километрах от Вильнюса, строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск подобные обвинения отвергает.

Первый блок электростанции планируется запустить в конце этого года, а второй блок — в 2020 году.

В ходе встречи с послом Беларуси Л.Линкявичюс также обсудил возможности дальнейшего развития экономического, транспортного, образовательного, культурного и иного сотрудничества между странами.

«Литва заинтересована в увеличении числа туристов из Беларуси и в упрощении визового режима между Европейским союзом и Беларусью», — сказал министр.

В.Барановский вручил верительные грамоты президенту Гитанасу Науседе 28 августа этого года.

BNS

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