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Л. Линкявичюс: литовцы в Германии не могут добраться до поезда и парома из-за заторов

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что желающие вернуться на родину из Германии литовцы не могут добраться до ожидающих их поезда и парома из-за заторов на дорогах, а ситуация не изменится, если Польша не повысит пропускную способность на границе.

Во вторник Л. Линкявичюс обсудил ситуацию на телеконференции с министрами ИД дргуих стран Балтии и Германии. По его словам, было договорено искать европейское решение по гуманитарным коридорам для желающих вернуться людей.

Согласно договорённому порядку, застрявшие на границе Польши и Германии литовцы смогут привезти своих близких на железнодорожный вокзал, а водители с автомобилями должны будут ехать в порт Засниц.

«Всё технически вроде и подготовлено, но люди физически не могут оказаться там, где договорено – у поезда или у парома. В три ряда стоят грузовые автомобили, физически невозможно развернуться. Невозможно ничего сделать, если пропускная способность на польской границе не повысится», – сказал BNS Л. Линкявичюс.

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Он сказал, что поблагодарид министра ИД Германии Хейко Мааса за усилия германской полиции по контролю над ситуацией и возможность пользоваться дорогой для литовцев.

Кризис на польско-германской границе обострился из-за решения Польши не пропустить с конвоем легковые автомобили литовцев.

Президент Гитанас Науседа после беседы с польским лидером сказал BNS, что польская сторона обосновывает такое решение риском из-за усталости водителей.

Поляки разрешают литовцам вернуться организованным автобусным конвоем.

Л. Линкявичюс сказал BNS, что также обсудил с министрами Германии, Латвии и Эстонии возможность сотрудничества на европейском уровне при закупке медицинских товаров.

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