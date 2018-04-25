Л. Линкявичюс: литовцы в Германии не могут добраться до поезда и парома из-за заторов

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что желающие вернуться на родину из Германии литовцы не могут добраться до ожидающих их поезда и парома из-за заторов на дорогах, а ситуация не изменится, если Польша не повысит пропускную способность на границе.

Во вторник Л. Линкявичюс обсудил ситуацию на телеконференции с министрами ИД дргуих стран Балтии и Германии. По его словам, было договорено искать европейское решение по гуманитарным коридорам для желающих вернуться людей.

Согласно договорённому порядку, застрявшие на границе Польши и Германии литовцы смогут привезти своих близких на железнодорожный вокзал, а водители с автомобилями должны будут ехать в порт Засниц.

«Всё технически вроде и подготовлено, но люди физически не могут оказаться там, где договорено – у поезда или у парома. В три ряда стоят грузовые автомобили, физически невозможно развернуться. Невозможно ничего сделать, если пропускная способность на польской границе не повысится», – сказал BNS Л. Линкявичюс.