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Л. Линкявичюс: Литва просит постоянного внимания США к БелАЭС

Фото urm.lt

Департамент энергетики США хорошо информирован о проекте Белорусской АЭС (БелАЭС), а Литва обратилась за помощью к США по обеспечению безопасности в сфере энергетики, заявил находящийся с визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Министр встретился с заместителем министра энергетики США Марком Менезесом, сообщило Министерство иностранных дел Литвы. 

«Департамент энергетики США хорошо информирован о ситуации в Островце. Мы просим постоянного внимания США к этому проекту и поддержки усилий Литвы по обеспечению безопасности», — заявляет в пресс-релизе министерства Л. Линкявичюс.

Министр отметил, что Литва постоянно подчеркивает, что БелАЭС — это российский геополитический проект «рядом с НАТО, одной из целей которого является сохранить в сфере влияния не только Беларусь, но и страны Балтии».

Л. Линкявичюс отмечает, что даты запуска БелАЭС приурочиваются к определенным датам (запуск электростанции состоялся перед выборами президента, электроэнергия начнет производиться в годовщину Октябрьской революции — 7 ноября), а не ориентируется на параметры безопасности.

На встрече также обсуждалась диверсификация энергоресурсов Беларуси. В этом году Беларусь получила нефть из США, которая была доставлена в Клайпедский порт и по железной дороге Литвы. Пока из-за ситуации в Беларуси поставки нефти остановлены.

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