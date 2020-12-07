Л. Линкявичюс: Литва стремится ускорить введение новых санкций в отношении Беларуси

Завершающий работу на посту министра иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник на проходящем в Брюсселе заседании Совета по внешним сношениям Евросоюза призовет коллег ускорить введение новых санкций в отношении белорусского режима.
«По нашей инициативе будет упомянута и Беларусь, происходящее там. Сейчас идет процесс по поводу третьего пакета санкций – мы хотим его ускорить. В нем дополнительные фамилии, будут и компании, которые раньше не были внесены», – сказал BNS Л. Линкявичюс.
Он отметил, что новый пакет санкций в данный момент пересматривается, однако процесс не должен продолжаться долго.
«Страны работают, и мы среди инициаторов. Вероятно, что процесс должен завершиться быстрыми темпами», – сказал глава литовской дипломатии.
В повестку встречи также включен вопрос трансатлантических отношений, министры поделятся мнениями о приоритетах сотрудничества ЕС и США.
«Мы обсудим трансатлантические отношения, что актуально сейчас, с приближением новой администрации США», – сказал Л. Линкявичюс.
Министры иностранных дел ЕС на встрече также обсудят и поствыборную ситуацию в Грузии, выборы в Венесуэле, вопросы, связанные с правами человека, стратегической автономией, Турцией и Гонконгом.