Л. Линкявичюс: Литва стремится ускорить введение новых санкций в отношении Беларуси

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Завершающий работу на посту министра иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник на проходящем в Брюсселе заседании Совета по внешним сношениям Евросоюза призовет коллег ускорить введение новых санкций в отношении белорусского режима.

«По нашей инициативе будет упомянута и Беларусь, происходящее там. Сейчас идет процесс по поводу третьего пакета санкций – мы хотим его ускорить. В нем дополнительные фамилии, будут и компании, которые раньше не были внесены», – сказал BNS Л. Линкявичюс.

Он отметил, что новый пакет санкций в данный момент пересматривается, однако процесс не должен продолжаться долго.