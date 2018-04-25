Л.Линкявичюс: Минск должен соблюдать рекомендации по БелАЭС

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Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы будет добиваться, чтобы Минск принял во внимание требование Литвы соблюдать международные рекомендации по Белорусской АЭС (БелАЭС).

По словам Линаса Линкявичюса, поскольку уже построен первый реактор и осталось только завезти топливо, теперь нужно делать всё, чтобы «вероятный урон был меньше».

«Есть очень конкретные рекомендации международных организаций, проведены стресс-тесты на устойчивость – тоже очень конкретные рекомендации. Мы представляем себе, что эти основные требования должны быть в обязательном порядке включены в план действий белорусских властей, и они обязаны их провести в жизнь до ввода этой АЭС в эксплуатацию. Это будет главное стремление», – сказал Л. Линкявичюс журналистам в Минске.

Он подчеркнул, что позиция Литвы относительно АЭС у ее границы не меняется.