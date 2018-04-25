default image
Разведка: в вопросе БелАЭС растет напряжение между Минском и "Росатомом"

Подробнее...
default image
Эрдоган заявил, что Турция не признает "незаконную аннексию Крыма"

Подробнее...
default image
Разведка: Россия не вмешивалась в президентские выборы в Литве

Подробнее...
default image
Разведка: импорт газа из России через Клайпеду создает риск энергонезависимости Литвы

Подробнее...
default image
Зеленский призвал Турцию инвестировать в Украину

Подробнее...
default image
Разведка: бесплатные визы в РФ повышают риск безопасности Литвы

Подробнее...
default image
Иностранцев с коронавирусом могут депортировать из России

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс обещает поднять в Минске вопрос безопасности БелАЭС

Подробнее...
default image
Во Франции ожидают очередную серию протестов

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Минск должен соблюдать рекомендации по БелАЭС

Подробнее...
default image
В Норвегии введут туристический налог

Подробнее...
default image
К.Мажейка намерен обратиться в ведомства РФ в связи с парафином на взморье

Подробнее...
default image
Меняется глава Института по равным правам полов ЕС в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Испанскую разведку возглавит женщина

Подробнее...
default image
Фейковую новость о коронавирусе у военного США получили и органы власти

Подробнее...
default image
Только музыка и слово. Чулпан Хаматова. «УтроВечер»

Подробнее...
default image
В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил

Подробнее...
default image
Во вторник разведка представит оценку угроз нацбезопасности Литвы

Подробнее...
default image
В Варшаве заявили, что Польша и Россия должны стремиться к нормализации отношений

Подробнее...
default image
Из-за вспышки коронавируса Китай и Литва будут обмениваться информацией по "горячей линии"

Подробнее...
TOP,Визиты,Новости,Политика

Л.Линкявичюс: Минск должен соблюдать рекомендации по БелАЭС

  • Фото urm.lt

Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы будет добиваться, чтобы Минск принял во внимание требование Литвы соблюдать международные рекомендации по Белорусской АЭС (БелАЭС).

По словам Линаса Линкявичюса, поскольку уже построен первый реактор и осталось только завезти топливо, теперь нужно делать всё, чтобы «вероятный урон был меньше».

«Есть очень конкретные рекомендации международных организаций, проведены стресс-тесты на устойчивость – тоже очень конкретные рекомендации. Мы представляем себе, что эти основные требования должны быть в обязательном порядке включены в план действий белорусских властей, и они обязаны их провести в жизнь до ввода этой АЭС в эксплуатацию. Это будет главное стремление», – сказал Л. Линкявичюс журналистам в Минске.

Он подчеркнул, что позиция Литвы относительно АЭС у ее границы не меняется.

реклама

«Этот проект – наше отношение к нему не меняется, я повторял это много раз и я считаю, что наши коллеги-белорусы тоже прекрасно это знают», – сказал Л. Линкявичюс.

Литва постоянно подчеркивает необходимость проведения в жизнь данных Беларуси Евросоюзом (ЕС) рекомендаций по стресс-тестам и устранения других проблем с безопасностью до начала работы станции.

На вопрос, может ли импорт предназначенных для Беларуси нефти и, возможно, газа через Литву способствовать в решении проблемы БелАЭС, он ответил, что диверсификация поставок энергоресурсов в Беларусь будет одним из вопросов повестки дня вторника.

Ранее планировалось, что министр во вторник встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, но встреча не состоится – он встретится с премьером Беларуси Сергеем Румасом и министром ИД Владимиром Макеем, с которым уже встретился в понедельник.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса (в Островце) БелАЭС – она утверждает, что объект строится с нарушениями требований безопасности и международных обязательств, между тем Минск отрицает эти обвинения.

Это первый визит Л. Линкявичюса в Беларусь за последние четыре года. Он приехал по приглашению В. Макея.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600