Л. Линкявичюс: начатое расследование насилия в Беларуси – позитивный прецедент

«Очень важно, чтобы судебное преследование было осуществлено – Совет по правам человека ООН собирает доказательства, резолюция Европарламента призывает ЕС активно участвовать в создании определенного центра, который бы мог собирать правовые доказательства», – сказал глава литовской дипломатии.

В среду генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил, что начал досудебное расследование возможных пыток, которые считаются преступлением против человечности, за которые преследуют в международном масштабе.

Прокурор сказал, что международная общественность едина в вопросе необходимости и важности универсальной юрисдикции в защите существенных прав человека и остановке тяжких международных преступлений, однако признал, что «такие дела все же редки и вызывают много правовых вопросов».

Расследование начато по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина, который обратился к литовским прокурорам в ноябре по причине насильственных действий, которые были совершены над ним 13 октября в белорусской столице Минске.

На пресс-конференции в Вильнюсе представитель штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский сказал, что заявления пострадавших от белорусского режима людей с подобными обвинениями планируется подать и в правоохрану других государств, а в Вильнюсе создается центр для координирования этой работы.

В Беларуси с августа не прекращаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными.

Протесты подавляются силой, тысячи протестующих были задержаны.

Евросоюз в данный момент рассматривает третий пакет акций в отношении белорусского режима.