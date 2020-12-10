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Л. Линкявичюс: начатое расследование насилия в Беларуси – позитивный прецедент

Фото urm.lt

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что начатой  литовской прокуратурой расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси Максима Хорошина является позитивным прецедентом. 

«Это хороший прецедент, поскольку я считаю, что и другие страны должны к этому прибегнуть. (…) Это сделает людей смелее, и я думаю, что вынудит несколько задуматься и тех, кто, вероятно, надеется, что все то, что они делают, останется без ответа», – сказал Л. Линкявичюс BNS в среду.

По его словам, важно, чтобы виновные в преступлениях против человечности были наказаны. 

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«Очень важно, чтобы судебное преследование было осуществлено – Совет по правам человека ООН собирает доказательства, резолюция Европарламента призывает ЕС активно участвовать в создании определенного центра, который бы мог собирать правовые доказательства», – сказал глава литовской дипломатии. 

В среду генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил, что начал досудебное расследование возможных пыток, которые считаются преступлением против человечности, за которые преследуют в международном масштабе. 

Прокурор сказал, что международная общественность едина в вопросе необходимости и важности универсальной юрисдикции в защите существенных прав человека и остановке тяжких международных преступлений, однако признал, что «такие дела все же редки и вызывают много правовых вопросов».

Расследование начато по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина, который обратился к литовским прокурорам в ноябре по причине насильственных действий, которые были совершены над ним 13 октября в белорусской столице Минске.

На пресс-конференции в Вильнюсе представитель штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский сказал, что заявления пострадавших от белорусского режима людей с подобными обвинениями планируется подать и в правоохрану других государств, а в Вильнюсе создается центр для координирования этой работы. 

В Беларуси с августа не прекращаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными. 

Протесты подавляются силой, тысячи протестующих были задержаны. 

Евросоюз в данный момент рассматривает третий пакет акций в отношении белорусского режима. 

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