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Л.Линкявичюс обещает поднять в Минске вопрос безопасности БелАЭС

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Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник обещает призвать соседнее государство учесть международные рекомендации по поводу безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Глава литовской дипломатии в ходе официального двухдневного визита встретится с белорусским премьером Сергеем Румасом и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Ранее планировалось, что Л. Линкявичюс встретится во вторник и с президентом Беларуси Александром Лукашенко, но это встреча не состоится. 

Накануне визита Л. Линкявичюс акцентировал, что подход Литвы к АЭС, строительство которой почти завершено рядом с литовской границей, все равно не меняет и остается негативным, однако сейчас необходимо приложить все усилия для обеспечения безопасности станции. 

«Есть очень конкретные рекомендации международных организаций, проведены стресс-тесты на устойчивость – тоже очень конкретные рекомендации. Мы представляем себе, что эти основные требования должны быть в обязательном порядке включены в план действий белорусских властей, и они обязаны их провести в жизнь до ввода этой АЭС в эксплуатацию. Это будет главное стремление», – сказал Л. Линкявичюс журналистам в Минске в понедельник.

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Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса (в Островце) БелАЭС – она утверждает, что объект строится с нарушениями требований безопасности и международных обязательств, между тем Минск отрицает эти обвинения.

Это первый визит Л. Линкявичюса в Беларусь за последние четыре года. Он прибыл по приглашению В. Макея.

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