Л. Линкявичюс обсудит с министрами ЕС обсудит политику «Восточного партнерства»

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг обсудит с министрами ИД стран-членов Евросоюза (ЕС) вопросы политики в рамках программы ЕС «Восточное партнерство».

Министры будут дискутировать о достижениях и вызовах политики «Восточное партнерство», поддержке ЕС восточным партнерам в условиях пандемии COVID-19, обменяются мнениями о предстоящей 18 июня неформальной видеоконференции лидеров государств-членов ЕС и восточных партнеров, сообщил МИД.

В видеоконференции примут участие и главы МИД государств-участников «Восточного партнерства».

Созданная более десяти лет назад по инициативе ЕС программа «Восточное партнерство» призвана очертить отношения с шестью постсоветскими государствами: Грузией, Молдавией, Украиной, Арменией, Беларусью и Азербайджаном, — в целях создания платформы для сотрудничества в вопросих развития демократии, торговли, экономической стратегии, передвижения людей и др.