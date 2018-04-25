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Л. Линкявичюс обсудит с министрами ЕС ситуацию с коронавирусом

Фото с сайта urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудит с министрами стран Евросоюза (ЕС) ситуацию с коронавирусом.

В режиме неформальной видеоконференции министр обсудит с зарубежными коллегами репатриацию граждан ЕС и координирование консульской помощи, геополитическую ситуацию в мире, указала BNS пресс-атташе министра Раса Якилайтене.

Также планируется обсудить оценку геополитических последствий пандемии в среднесрочный период, совместный ответ ЕС на дезинформацию в контексте пандемии.

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