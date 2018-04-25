Л. Линкявичюс обсудит с министрами НАТО помощь альянса во время коронавирусного кризиса

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Министры иностранных дел стран НАТО в четверг в режиме видео-конференции обсудят, чем альянс мог бы помочь странам в преодолении коронавирусного кризиса.

Министр ИД Линас Линкявичюс сказал, что блок НАТО мог бы помочь и человеческими ресурсами, и с перевозками грузов.

«Я убежден, что НАТО обязано сейчас предоставлять помощь гражданским ведомствам, я это скажу», — сказал министр на заседании парламентского Комитета по иностранным делам во вторник.

Он вспомнил один случай, когда Силы быстрого реагирования НАТО были дислоцированы не по назначению.

«Может, вы помните, 15 лет назад Силы быстрого реагирования были единственный раз дислоцированы совсем не для того, для чего были созданы, а в Пакистане после землетрясения», — сказал министр.

«Тогда мы доставляли оборудование для очистки воды, таким был скромный вклад», — добавил он.

По мнению Л. Линкявичюса, странам была бы полезна и логистическая помощь альянса, чтобы быстрее и проще доставлять необходимые грузы.

После резкого роста числа смертей от коронавируса и случаев заболеваемости им Испания на прошлой неделе официально обратилась к НАТО с просьбой о гуманитарной помощи.