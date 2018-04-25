Л.Линкявичюс обсудит в Минске ситуацию с БелАЭС и положение местных литовцев

Министр заверил, что Литва в принципе никогда не согласится с действием этой станции.

«Одно из таких больных мест – это объект, который строят рядом с нашей границей, и отсутствие гарантий, норм, стандартов безопасности. Мы хотим добиться того, чтобы Беларусь все же учла рекомендации международных организаций, особенно недавно проведенных стресс-тестов, которые также опять же были очень конкретными, и мы хотим конкретный план действий до начала действия этой станции, с которой мы точно не согласимся из принципа, даже если она и начнет работать», – сказал Л. Линкявичюс BNS накануне визита.

В минувшие выходные Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео. Л. Линкявичюс, обсуждавший этот визит с его заместителем, утверждает, что США приветствуют более активное вовлечение Литвы в диалог с Беларусью.

Л. Линкявичюс сказал, что Литва заинтересована помочь Беларуси в сохранении ее суверенитета путем открытия новых альтернативных направлений поставок энергоресурсов.

Поскольку продолжается спор между Минском и Москвой по условиям поставок нефти, один груз сырьевой нефти белорусы приобрели у Норвегии и доставили через Клайпедский порт и литовскую железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai.

Представители литовского правительства утверждают, что в будущем Литва могла бы поставлять в Беларусь и газ, если Минск захочет снизить зависимость от России.

В последние годы Литва единственной из стран Евросоюза блокировала соглашение по приоритетам партнерства ЕС и Беларуси.