Л.Линкявичюс: Польша разрешит пользоваться транзитными рейсами через Варшаву

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что литовское правительство получило заверения польских властей в том, что литовцы смогут использовать Варшавский аэропорт для пересадочных рейсов в Вильнюс, а автобусные конвои при потребности будут пропускать и в будущем.

После встреч с министром иностранных дел Польши, представители польского МВД и правительства, Л. Линкявичюс заявил, что у него есть надежда на то, что кризис, возникший в последние дни на границе, не повторится.

По словам Л. Линкявичюса, литовцы смогут воспользоваться услугами польской авиакомпании LOT, но лишь в том случае, если в Варшаве будет организован следующий рейс в Вильнюс – такая возможность может помочь людям, возвращающимся из дальних стран.

«Варшавский аэропорт закрыт для нас, и рейсов в Вильнюс нет, но в целом LOT летает по всему миру. Были такие случаи, когда нашим соотечественникам не разрешали садиться в самолет только потому, что нет договоренности о том, что они будут делать, прибыв в Варшаву. Я считаю, что здесь мы найдем решение, и нужно будет следить за каждым случаем отдельно», – сказал министр.