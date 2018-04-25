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Л.Линкявичюс: Польша разрешит пользоваться транзитными рейсами через Варшаву

Фото pixabay.com

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что литовское правительство получило заверения польских властей в том, что литовцы смогут использовать Варшавский аэропорт для пересадочных рейсов в Вильнюс, а автобусные конвои при потребности будут пропускать и в будущем.  

После встреч с министром иностранных дел Польши, представители польского МВД и правительства, Л. Линкявичюс заявил, что у него есть надежда на то, что кризис, возникший в последние дни на границе, не повторится. 

По словам Л. Линкявичюса, литовцы смогут воспользоваться услугами польской авиакомпании LOT, но лишь в том случае, если в Варшаве будет организован следующий рейс в Вильнюс – такая возможность может помочь людям, возвращающимся из дальних стран. 

«Варшавский аэропорт закрыт для нас, и рейсов в Вильнюс нет, но в целом LOT летает по всему миру. Были такие случаи, когда нашим соотечественникам не разрешали садиться в самолет только потому, что нет договоренности о том, что они будут делать, прибыв в Варшаву. Я считаю, что здесь мы найдем решение, и нужно будет следить за каждым случаем отдельно», – сказал министр.

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«Литовцы смогут прибывать рейсами LOT из дальних экзотических стран, и тогда нам потребуется перенять их самолетом из Варшавы – мы сможем воспользоваться этим», – сказал Л. Линкявичюс.

Он сказал, что польские власти заверили, что при потребности Польша позволит пересекать страну организованным автобусным конвоям. 

Граждане Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. Ситуация обострилась, когда Польша отказалась пропускать легковые автомобили даже конвоями. 

Для водителей этих автомобилей организовано возвращение паромом, а для пассажиров поездом или паромом, но добираться до пунктов их отправления сложно из-за заторов на дорогах. 

Огромные очереди обрадовались на польско-литовской границы, однако с открытием второго контрольно-пропускного пункта во вторник вечером ситуация стала улучшаться. 

«Я попросил, чтобы мы не возвращались к этой ситуации. Пропускная способность на границе является существенной для того, чтобы избежать скопления людей и очагов распространения вируса. Понимание этого есть, и вероятно, это не повторится»,  – сказал Л. Линкявичюс.

Он отметил, что польская сторона пообещала, что второй КПП в Лаздияй, будет действовать столько, сколько потребуется. 

По словам Л. Линкявичюса, в ходе его визита была достигнута договоренность о том, что грузы с пищевыми продуктами должны получить преимущество при пересечении границ. 

«Это был визит к друзьям, союзникам, с которыми можно найти выход и решение»,  – сказал министр.

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