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Л. Линкявичюс: после инаугурации А. Лукашенко стал экс-президентом и в правовом смысле

Фото BFL/Греты Скарайтене

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что после проведенной в Минске тайной инаугурации Александр Лукашенко может называться бывшим президентом Беларуси не только в политическом, но и в правовом смысле.  

Министр считает, что А. Лукашенко, давший присягу на церемонии, о которой не сообщалось заранее, пытается имитировать то, «чего нет в реальности», и это способствует репрессиям власти против людей. 

Глава МИД не раз называл А. Лукашенко бывшим президентом. Он утверждает, что такой эпитет ранее основывался на моральных и политических аргументах, а сейчас для этого есть и правовые основания. 

«От этого он не стал менее бывшим, лишь приблизил правовой аспект. Как я упоминал, морально, политически мандат уже иссяк (…)  Сейчас, поскольку произошел этот элемент, как он называет инаугурация, то отныне он и с юридической точки зрения бывший», – заявил в среду министр журналистам в Панеряйского мемориала жертвам нацизма. 

«Мы считаем, что пытаются имитировать то, чего нет в реальности, но самое печальное то, что от этого страдают люди, их продолжают запугивать, продолжаются аресты и задержания», – сказал Л. Линкявичюс.

Он утверждает, что эта инаугурация А. Лукашенко не улучшает ситуацию в стране.

«Не видно никакого выхода из ситуации, и это событие, оно не улучшает, ни подчеркивает. Он закрепил лишь то, что мы не раз констатировали», – сказал министр. 

«Очевидно, хотели зафиксировать из последних сил то, в чем они уже уверились, но это непубличное и немассовое событие показало весь жалкий дух ситуации», – добавил он.

В среду А. Лукашенко дал присягу президента Беларуси на шестой срок полномочий. Церемония, о которой не сообщалось заранее, состоялась во Дворце независимости в Минске. 

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными. 

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