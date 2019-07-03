Л. Линкявичюс предложил В. Зеленскому провести конференцию в Вильнюсе

Фото urm.lt

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Находящийся в Канаде министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Достигнута договоренность провести в следующем году в Вильнюсе Конференцию по поддержке реформ в Украине.

Как сообщает МИД, встреча состоялась «на полях» проходящей в Торонто третьей Конференции по поддержке реформ в Украине.

«Украина останется одним из важнейших вопросов внешнеполитической повестки дня Литвы. Литва и впредь будет принципиально поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Достижения Украины в проведении в жизнь реформ очевидны для международного сообщества. Нужно добиваться того, чтобы их результаты как можно скорее ощутили и рядовые граждане Украины», – сказал министр для пресс-релиза.

Сообщается, что Л. Линкявичюс обсудил с украинским президентом вызовы, с которыми Украина сталкивается при проведении в жизнь реформ в вопросах выдачи незаконных российских паспортов жителям Донбасса на фоне агрессии России.

Л. Линкявичюс также предложил президенту Украины провести конференцию следующего года в Вильнюсе. Как сообщает МИД, В. Зеленский поддержал это предложение.

На этой неделе Л. Линкявичюс находится в Торонто (Канада), где участвует в международной Конференции по поддержке реформ в Украине. Ее цель – мобилизация политической поддержки международного сообщества Украине в проведении реформ, укрепление перспективы Украины в деле интеграции с Евросоюзом.

Первая такая конференция состоялась в 2017 году в Лондоне, вторая – в 2018 году в Копенгагене.

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