Л.Линкявичюс примет участие в похоронах президента Франции Ж.Ширака

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Париже примет участие в церемонии похорон покойного президента Франции Жака Ширака в понедельник.

Ж.Ширак, который умер в четверг, будет похоронен на закрытой церемонии на кладбище Монпарнас. Иностранных гостей ожидают на церемонии прощания в церкви и на поминальной трапезе.

Елисейский дворец сообщил, что на похоронах должны присутствовать главы 30 государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин и президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и бывший президент США Билл Клинтон, работавшие с Шираком, также прибудут, дабы почтить память умершего.

В понедельник во Франции был объявлен траур.

Ж.Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. В период его президентства Литва вступила в Европейский союз и НАТО.

В связи с отъездом Линкявичюса в Париж запланированное на понедельник в Сейме заседание Комитета по иностранным делам, посвящённое теме Беларуси, пришлось перенести.