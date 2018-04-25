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Л.Линкявичюс примет участие в похоронах президента Франции Ж.Ширака

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Париже примет участие в церемонии похорон покойного президента Франции Жака Ширака  в понедельник.

Ж.Ширак, который умер в четверг, будет похоронен на закрытой церемонии на кладбище Монпарнас. Иностранных гостей ожидают на церемонии прощания в церкви и на поминальной трапезе.

Елисейский дворец сообщил, что на похоронах должны присутствовать главы 30 государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин и президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и бывший президент США Билл Клинтон, работавшие с Шираком, также прибудут, дабы почтить память умершего.

В понедельник во Франции был объявлен траур.

Ж.Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. В период его президентства Литва вступила в Европейский союз и НАТО.

В связи с отъездом Линкявичюса в Париж запланированное на понедельник в Сейме заседание Комитета по иностранным делам, посвящённое теме Беларуси, пришлось перенести.

BNS
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