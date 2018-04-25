Л. Линкявичюс призывает Латвию продолжать переговоры по торговле электроэнергией

«В письме подчеркнуто, что усилия по поиску решений о торговле электроэнергией следует воспринимать в более широком контексте долгосрочных стратегических интересов Балтийских стран», — говорится в комментарии министерства.

Как отмечает МИД, в письме дана положительная оценка достигнутого странами Балтии политического соглашения о бойкотировании белорусского электричества, однако выражается сожаление о решении Латвии торговать электричеством с Россией.

Как подчеркивает МИД, Литва придерживается мнения, что пока все три Балтийские страны не утвердили новую методику, действует согласованная в 2018 году трехсторонняя методика.

Государственный совет по регулированию энергетики неделю назад официально сообщил, что не станет утверждать новую методику, так как она не предотвращает торговлю белорусской электроэнергией, а кроме того, это будет делаться с использованием инфраструктуры Литвы.