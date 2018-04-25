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Л.Линкявичюс призывал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности

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Л.Линкявичюс призывал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности

Nuotrauka urm.lt

Страны Евросоюза должны помогать гражданам друг друга, застрявшим по причине коронавируса в третьих странах, кроме того, не следует утверждать так называемый Пакет мобильности, отмечает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. 

«Право граждан ЕС получать консульскую помощь даже в тех странах, в которых нет национального дипломатического представительства, являются основополагающей ценностью ЕС, поэтому особо важно, чтобы государства-члены ЕС были солидарными, помогали гражданам друг друга в странах, находящихся в дали от Европы. Надеемся, что помогая друг другу, мы обеспечим безопасное возвращение всех граждан домой», – сказал Линас Линкявичюс.

В пятницу через видеоконференцию он принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, посвященной международному ответу на пандемию COVID-19.

Как говорится в сообщении МИД Литвы, Л. Линкявичюс подчеркнул, что при предоставлении консульской помощи и репатриации граждан ЕС из третьих стран необходимо координировать действия с Еврокомиссией и Советом по внешним сношениям Европы, у которых есть широкая сеть представительств во всем мире. 

МИД Литвы ежедневно передает в Совет по внешним сношениям ЕС информацию о гражданах Литвы, находящихся в третьих странах, и желающих быть репатриированных. 

Министр также обратил внимание коллег на то, что в данный момент нельзя утверждать Пакет мобильности, вызвавший противоречивые оценки.

«Мы видим, насколько сегодня жизненно важен транспортный сектор. Я думаю, что в этих обстоятельствах нельзя оправдать и нецелесообразно утверждать так называемый Пакет мобильности, который очевидно дискриминирует наших перевозчиков», – отметил Л. Линкявичюс. 

Большинство стран ЕС одобрили «Пакет мобильности» в декабре. По этому вопросу еще должно состояться голосование в парламенте, но возможно это будет не раньше мая. 

Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах. 

Западные европейцы же повреждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников. 

По словам главы МИД Литвы, ЕС также должен критически оценить ситуацию, в которой производство жизненно важных медицинских средств и медикаментов сконцентрировано в Китае или Индии. 

«ЕС должен поощрять развитие собственной промышленности, научные исследования. Необходимо ускорять переговоры по многолетней финансовой перспективе, особое внимание следует уделить смычке, социальному обеспечению, медицине», – сказал Л. Линкявичюс.

Он сообщил, что литовские компании предпринимают активные действия для переориентации производства и ресурсов, бизнес и наука активно включаются в борьбу с  COVID-19, предлагая инновационные решения. 

По данным МИД, в Литве около 140 предприятий переориентировали свою деятельность и начали производить медицинское оборудование и средства, реагенты, дезинфицирующее оборудование, необходимые для борьбы с пандемией.

Л. Линкявичюс также призывал ЕС прибегнуть к более активным действиям в борьбе с дезинформацией – оперативно, прозрачно и системно осуществлять коммуникацию с собственными гражданами о действиях ЕС в борьбе с пандемией. 

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