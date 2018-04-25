Л. Линкявичюс рад активности зарубежных литовцев, о планах пока не говорит

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рад активности зарубежных литовцев в первом туре парламентских выборов.

На фоне не прохождения в сейм списка Литовской Социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП), список которой он возглавлял, и его проигрыша в одномандатном округе, министр сказал, что пока ничего конкретного о своих будущих планах он сказать не может.

«Выборы — это выборы и результаты такие, какие есть, они объективны, их следует уважать. Если говорить о ситуации в моем округе (Литовцев мира), то я точно рад тому, что зарубежные литовцы показали, что не случайно требуют отдельного округа»,– сказал Л. Линкявичюс.

Он выразил удовлетворение тем, что, несмотря на то, что общая активность на выборах была на несколько процентных пунктов ниже, чем прежде, в округе зарубежных литовцев она значительно выросла.

Л. Линкявичюс возглавлявший список ЛСДТП, набрал в округе Литовцев мира 13,02% голосов и остался третьим, а во втором туре здесь сразятся лидер Партии Свободы Аушрине Армонайте и кандидат консерваторов Даля Асанавичюте.

Сам Л. Линкявичюс говорит, что будет выполнять имеющуюся работу «до тех пор, пока будет возможность и потребность», однако пока не раскрыл, какие дальнейшие возможности карьеры рассматривает.

«Будем стараться чем-то быть нужным Литве – не важно, где бы это было, на какой позиции», – сказал он.

Министр также не планирует вступать в Литовскую социал-демократическую партию, сказал, что у него нет дальнейших политических планов.

Л. Линкявичюс занимает пост главы МИД второй срок полномочий.