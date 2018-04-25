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Л.Линкявичюс: Россия по-прежнему не соблюдает Минское соглашение

Nuotrauka urm.lt

Россия по-прежнему не соблюдает Минское соглашение, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, реагируя на обострившуюся ситуацию в восточной части Украины. 

«Вновь испытывает силы и смотрит, какой будет реакция. Это осуществляется одновременно с критикой Украины в связи с тем, что последняя не соблюдает Минское соглашение, но очевидно, что они сами его не соблюдают»,  – заявил Л. Линкявичюс журналистам в четверг. 

«Должен быть прекращен огонь. Мало того, что это не соблюдается, еще и  используется оружие, которое запрещено Минским соглашением. Хотя и утверждают, что это не они, а сепаратисты, все прекрасно понимают, что это обученные им, финансируемые ими и поддерживаемые ими силы»,  – сказал министр.

«Честно говоря, и при участии их военного персонала, что доказано много раз. Я думаю, что то, что они делают, не укрепляет их позиции на международной арене. Все еще раз убедились, что не искреннего желания соблюдать Минские соглашения», – добавил он.

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Во вторник в столкновениях в Восточной Украине погиб один украинский военный, еще четверо были ранены. 

Это крупнейшая стычка, произошедшая на этой территории за последние месяцы. Пророссийские сепаратисты сообщили, что потеряли четырех своих бойцов. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это кровопролитие является «циничной провокацией», подорвавшей новые усилия по разрешению конфликта на востоке страны. 

По словам Л. Линкявичюса, ввести дополнительные санкции  ЕС в отношении России за несоблюдение Минских соглашений не так-то просто, поскольку сейчас сохранением имеющихся санкций уже является неплохим вариантом. 

«Есть считающие, что санкции не приносят результатов, ведь все равно продолжается военный процесс. Таков аргумент оппонентов. Мы считаем, что, если санкции неэффективны, то давайте их усилим, тогда они будут эффективными, поскольку они действительно не всеобъемлющи», – добавил он.

Вооруженный конфликт с сепаратистами в Донецкой и Луганской областях Украины продолжается с 2014 года, когда Москва аннексировал Крым. 

С 2014 года в нем уже погибло более 13 тыс. человек, хотя в 2015 году в столице Беларуси Минске были подписаны мирные соглашения. 

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