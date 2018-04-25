Л.Линкявичюс: Россия по-прежнему не соблюдает Минское соглашение

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Россия по-прежнему не соблюдает Минское соглашение, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, реагируя на обострившуюся ситуацию в восточной части Украины.

«Вновь испытывает силы и смотрит, какой будет реакция. Это осуществляется одновременно с критикой Украины в связи с тем, что последняя не соблюдает Минское соглашение, но очевидно, что они сами его не соблюдают», – заявил Л. Линкявичюс журналистам в четверг.

«Должен быть прекращен огонь. Мало того, что это не соблюдается, еще и используется оружие, которое запрещено Минским соглашением. Хотя и утверждают, что это не они, а сепаратисты, все прекрасно понимают, что это обученные им, финансируемые ими и поддерживаемые ими силы», – сказал министр.

«Честно говоря, и при участии их военного персонала, что доказано много раз. Я думаю, что то, что они делают, не укрепляет их позиции на международной арене. Все еще раз убедились, что не искреннего желания соблюдать Минские соглашения», – добавил он.