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Л.Линкявичюс: США приветствуют более активный диалог Вильнюса с Беларусью

  • Фото BFL

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что Соединенные Штаты Америки приветствуют более активное вовлечение Литвы в диалог с Беларусью.

Это министр услышал от заместителя государственного секретаря США Филипа Т. Рикера во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора.

Л. Линкявичюс, отправляющийся в Минск на этой неделе, обсудил с американским дипломатом состоявшийся визит госсекретаря США Майка Помео в Беларусь, состоявшийся в выходные. 

Литовский министр услышал заверения в том, что американская сторона поднимала вопрос о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. 

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«Важно было услышать, что американская сторона поднимала вопрос БелАЭС. Я бы также подчеркнул, что США приветствует более активную вовлеченность Литвы в диалог с Беларусью и считает, что это может быть полезным», – сказал в воскресенье BNS Л. Линкявичюс.

По словам министра, США выступают за более интенсивные отношения с Беларусью, намерены восстановить представительство на уровне послов, но одновременно поднимают вопросы прав человека и демократии. 

Л. Ликнявичюс также обратил внимание на то, что как США, так и Литва предлагают Беларуси альтернативные источники импорта российским энергоносителям. 

Л. Линкявичюс посетит Беларусь в понедельник и вторник. 

В после инаугурации в июле новый президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что будет стремиться к постепенному возобновлению диалога с Беларусью, поскольку для Литвы важно, чтобы соседняя страна сохранила самостоятельность от России.  

Находящиеся в оппозиции консерваторы критикуют визит Л. Линкявичюса. Парламентарий Жигимантас Павилёнис предупредил, что «после такого визита, когда белорусский режим заявит, что диалог с Литвой успешно ведется, будет очень трудно сплотить коалицию на Западе против БелАЭС». 

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