Л.Линкявичюс: США приветствуют более активный диалог Вильнюса с Беларусью

Фото BFL

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что Соединенные Штаты Америки приветствуют более активное вовлечение Литвы в диалог с Беларусью.

Это министр услышал от заместителя государственного секретаря США Филипа Т. Рикера во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора.

Л. Линкявичюс, отправляющийся в Минск на этой неделе, обсудил с американским дипломатом состоявшийся визит госсекретаря США Майка Помео в Беларусь, состоявшийся в выходные.

Литовский министр услышал заверения в том, что американская сторона поднимала вопрос о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.