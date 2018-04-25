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Л.Линкявичюс: требования к транзиту в Калининград ужесточились, но он остается

Фото BFL/Андрюса Уфратаса

Требования к транзиту из Калининградской области через Литву ужесточены, но эта схема по-прежнему продолжит действовать, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс. 

«Мы стараемся сохранить этот транзит в принципе, но, несомненно, он ограничивается: ограничивается количество поездов, пассажиров в поезде – не более 100 с соответствующими требованиями, осуществляется транзит только через пропускные пункты в Кене и Кибартай. МИД установил порядок, это процесс продолжится, несомненно, я говорю о транзите без остановок и без высаживания пассажиров на нашей территории», – заявил Л. Линкявичюс на пресс-конференции в среду. 

В рамках калининградской транзитной схемы ежегодно 400 тыс. граждан России пересекают Литву транзитом в упрощенном порядке.  На переговорах по транзиту в 2021-2027 годах Литва просит из бюджета ЕС на обеспечение схемы транзита более 200 млн евро. 

Литва, как и большинство других стран Европы, в данный момент по причине карантина из-за коронавируса запрещает прибывать в страну иностранным гражданам, обеспечивается лишь транзит людям, возвращающимся в свои государства.  

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