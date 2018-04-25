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TOP,Новости,Политика

Л. Линкявичюс удивлен решением России объявить С. Тихановскую в розыск

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс удивлен решением России объявить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в розыск и говорит, что нужно наблюдать, не попытается ли Москва задержать ее по международным каналам.

«Немного удивило, даже, наверное, как следует. Зачем это делать?», — сказал BNS в среду глава литовской дипломатии. 

Он добавил, что такими действиями Россия по-прежнему старается скомпрометировать белорусский Координационный совет (КС). 

«Это делается в продолжение умаления, компрометирование КС. Это один из аспектов, чтобы не признавать его партнером в диалоге (…) Это досадно, так как КС — умеренный, не радикальный, не настроен против той же России», — сказал Л. Линкявичюс. 

По словам главы МИД, этим решением Россия четко показывает, что в случае приезда С. Тихановской в Беларусь или Россию она сразу же будет задержана. 

Л. Линкявичюс также предупреждает, что Москва может попытаться задержать С. Тихановскую и по международным каналам. 

«Этим вполне четко сказано, что она будет задержана, если поедет не только в Беларусь, но и в Россию, а, может быть, Россия попытается сделать это, как она любит, по каналам Интерпола», — сказал Л. Линкявичюс.

«Эту ситуацию нужно предотвратить, так как политизированного розыска быть не должно. Нужно наблюдать, чтобы этого не произошло. Она не так часто ездит, однако все же ездит», — добавил он. 

Бывшая кандидат в президенты Беларуси С. Тихановская объявлена в России в розыск, однако в документах конкретно не указано, в чем ее обвиняют. 

В Беларуси уже почти два месяца не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными. 

После этих выборов С. Тихановская уехала в Литву.

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