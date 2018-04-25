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Л. Линкявичюс в Брюсселе обсудит с главами МИД ЕС положение на Ближнем Востоке

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в пятницу отправляется в Брюссель, где встретится с коллегами из Евросоюза, чтобы обсудить положение на Ближнем Востоке.

Напряжение на Ближнем Востоке возросло после того, как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке.

На внеочередной сессии Совета по внешним сношениям ЕС Л. Линкявичюс представит позицию Литвы, которая заключается в том, что страна очень озабочена возможным ростом насилия, поскольку это навредит безопасности и стабильности Ирака и Ближнего Востока, а также повлечет последствия для всего региона и за его пределами.

«Иран должен прекратить провокационные действия. Необходима деэскалация положения. Литва внимательно следит за ситуацией и готова работать со своими партнерами и союзниками в поиске дипломатических решений – трансатлантическое единство особо важно», – заявил в сообщении министр.

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На прошлой неделе Иран заявил, что не будет больше соблюдать ограничения на обогащение урана, предусмотренные в соглашении 2015 года. В этом соглашении Иран обещал ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену западных санкций. 

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