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TOP,Новости,Общество

Л.Линкявичюс: в Литву уже вернулась почти тысяча граждан, застрявших за границей

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

В целом по причине закрытия границ из-за коронавируса за границей могли застрять до 6 тыс. граждан Литвы,  около тысячи уже должны были вернуться, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс. 

«По нашим данным застряли до шести тысяч. Но это данные, которые были предоставлены, когда мы призывали зарегистрироваться, и они должны быть скорректированы», – сказал министр в четверг утром в интервью радиостанции LRT.

«Мы полагаем, что до тысячи должны были вернуться», – добавил он.

Больше всего граждан, по словам Л. Линкявичюса, находятся в Испании, Соединенном Королевстве, Франции. Также около 1,5 тыс. человек находятся не в странах Евросоюза, откуда вернуться сложнее.

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Министр утверждает, что количество зарегистрировавшихся не соответствует реальному числу тех, кто не может вернуться, поскольку регистрировались не все и те, кто не намеревался вернуться в Литву, ожидая более благоприятных ситуаций для поездки», также есть и уехавшие, но не сообщившие об этом МИД.

Министр призывает граждан поспешить и зарегистрироваться на предлагаемые рейсы, поскольку в будущем может не остаться альтернатив для возвращения в Литву. 

Л. Линкявичюс сказал, что поскольку Польша не пропускает через свою страну легковые автомобили, ситуацию с застрявшими в Германии гражданами Литвы удалось разрешить: в Литву пропустили восемь конвоев автобусов и микроавтобусов, а водители с автомобилями были направлены в порты Засница, Киля, где есть паромы в Латвию или Литву, до воскресенья также будут летать в Вильнюс из Франкфурта рейсы Lufthansa.

Министр также подчеркнул, что для всех граждан ЕС, включая и литовцев, Варшавский аэропорт открыт для транзита. Поэтому, при необходимости граждане Литвы из некоторых стран смогут прилететь рейсами польской авиакомпании  LOT до Варшавы, откуда будет организован чартерный рейс в Литву.  

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