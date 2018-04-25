Л.Линкявичюс: в Литву уже вернулась почти тысяча граждан, застрявших за границей

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

В целом по причине закрытия границ из-за коронавируса за границей могли застрять до 6 тыс. граждан Литвы, около тысячи уже должны были вернуться, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

«По нашим данным застряли до шести тысяч. Но это данные, которые были предоставлены, когда мы призывали зарегистрироваться, и они должны быть скорректированы», – сказал министр в четверг утром в интервью радиостанции LRT.

«Мы полагаем, что до тысячи должны были вернуться», – добавил он.

Больше всего граждан, по словам Л. Линкявичюса, находятся в Испании, Соединенном Королевстве, Франции. Также около 1,5 тыс. человек находятся не в странах Евросоюза, откуда вернуться сложнее.