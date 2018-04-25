Л.Линкявичюс выразил поддержку членству Албании и Северной Македонии в ЕС

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В понедельник на заседании Совета по внешним сношениям Евросоюза министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил твердую поддержку членства Албании и Северной Македонии в сообществе.

«Надеемся, что в марте будет принято решение начать переговоры ЕС с Албанией и Северной Македонией», – цитируются в сообщении МИД слова главы внешнеполитического ведомства.

В понедельник министры иностранных дел встретились с премьером Албании.

«Мы должны учитывать ожидания кандидатов и проделанные дела. Обе страны демонстрируют, что являются надежными партнерами ЕС, последовательно согласовывают свою политику с общей внешней политикой ЕС и политикой безопасности блока, а Албания еще с 2009 года является членом НАТО», – отметил литовский министр.