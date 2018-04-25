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Л.Линкявичюс выразил поддержку членству Албании и Северной Македонии в ЕС

Nuotrauka urm.lt

В понедельник на заседании Совета по внешним сношениям Евросоюза министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил твердую поддержку членства Албании и Северной Македонии в сообществе.

«Надеемся, что в марте будет принято решение начать переговоры ЕС с Албанией и Северной Македонией»,  – цитируются в сообщении МИД слова главы внешнеполитического ведомства.

В понедельник министры иностранных дел встретились с премьером Албании.

«Мы должны учитывать ожидания кандидатов и проделанные дела. Обе страны демонстрируют, что являются надежными партнерами ЕС, последовательно согласовывают свою политику с общей внешней политикой ЕС и политикой безопасности блока, а Албания еще с 2009 года является членом НАТО»,  – отметил литовский министр. 

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По его словам,  переговоры ЕС о вступлении с этими странами Западных Балкан должны проходить одновременно с пересмотром политики расширения ЕС. 

На заседании министров стран ЕС также обсуждался ливийский вопрос, гуманитарная ситуация в этой стране, возможная роль ЕС по обеспечению эмбарго оружия, прекращение огня и использование мер общей политики безопасности и обороны ЕС для поддержки усилий ООН в Ливии. 

«Литва поддерживает более активную роль ЕС в стабилизации ситуации с безопасностью в Ливии»,  – говорится в сообщении. 

В Брюсселе Л. Линкявичюс также участвовал в конференции доноров по сплочению ресурсов для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Албании 26 ноября  2019 года. Конференция организована по инициативе Еврокомиссии. 

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