default image
Новый этап интеграции ромов

Подробнее...
default image
Драма «Стрельцов» - рожден, чтобы стать звездой футбола

Подробнее...
default image
Альтернатива газовому баллону

Подробнее...
default image
Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Подробнее...
default image
Создание Государственного банка развития

Подробнее...
default image
Новшества в школах Литвы

Подробнее...
default image
На коронавирусном фронте

Подробнее...
default image
«Влюбленные берега» должны вернуться

Подробнее...
default image
Бюджет студента

Подробнее...
default image
Пророк Захария и праведная Елисавета

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
«Невидимые» волны эмиграции

Подробнее...
default image
Последняя сессия этого созыва

Подробнее...
default image
Осенней распродажи Jamam не будет

Подробнее...
default image
Цены в странах Балтии

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: заявления Беларуси - неадекватны

Подробнее...
default image
Прогнозы по поводу глобального потепления хуже, чем казалось прежде

Подробнее...
default image
Оформлять визы иностранным родственникам россиян станет проще

Подробнее...
default image
Меняются требования к маскам : при входе в бар или кафе нужно надевать, внутри - уже нет

Подробнее...
default image
В Средиземном море и Атлантике задержали почти 200 нелегалов

Подробнее...
default image
ЕС созовет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению

Подробнее...
default image
Около 20 % лифтов многоквартирных домов находится в аварийном состоянии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Закрытие школ должно быть крайней мерой

Подробнее...
default image
В Португалии вновь ввели режим ЧС из-за коронавируса

Подробнее...
default image
А.Вярига: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться

Подробнее...
default image
Туроператоры Tez Tour и Novaturas возобновляют полеты на Кипр

Подробнее...
default image
В США отказались от скрининга на COVID-19 прибывающих пассажиров

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: изменений на границе с Беларусью нет, движение осуществляется обычно

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: если Беларусь закроет границы, Литва и Польша поступят также

Подробнее...
default image
Пересечение границы с Беларусью проходит как обычно – командующий погранслужбы

Подробнее...
default image
В Латвии запретили георгиевскую ленту

Подробнее...
default image
Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей

Подробнее...
default image
Linava: Беларусь уже пару дней как усилила проверки – „машины проверяют рентгеном“

Подробнее...
default image
Израиль вновь вводит жесткий карантин

Подробнее...
default image
В социальных сетях распространяется ложная информация против ношения масок

Подробнее...
default image
В Литве подтвержден 61 новый случай коронавируса, общее число – 3565

Подробнее...
default image
Пожары в Испании уничтожили почти 9 тыс. гектаров леса

Подробнее...
default image
Сейм Литвы не будет уточнять бюджет страны этого года

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил мероприятия в честь Конституции Речи Посполитой

Подробнее...
default image
У Елизаветы II станет меньше подданных

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Л. Линкявичюс: заявления Беларуси — неадекватны

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границы и усилении охраны на границе являются неадекватными, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Такие заявления были и раньше — о переориентации грузов в другие порты, затем прозвучала оговорка, что если Россия предложит схожие условия и тому подобное. Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то», — сказал министр в пятницу утром телеканалу LRT.

Он предупредил, что в ситуации, когда экономика соседней страны находится «на грани банкротства», все подобные шаги должны делаться взвешено и ответственно, чтобы не нанести вреда им самим. 

У Л. Линкявичюса вызывают тревогу заявления о переброске армии к границам.

«Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека», — отметил министр. 

А. Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь «закрывает» границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что «половина армии» направляется на охрану западных границ.

Командующий Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Рустам Любаев сообщил BNS, что сейчас движение на пограничных пунктах с Беларусью проходит в обычном порядке.

Л. Линкявичюс: заявления Беларуси — неадекватны

  1. Виталий :

    Ну а как вы думали, что можно вмешиваться в политику, жизнь другого государства, да ещё так нагло и вам ничего не будет? Такого не бывает. НАТО у границы с Белоруссии постоянно устраивает учения , вот и Белоруссия пытается подстраховаться. Она хочет сохранить свою независимость, вы же её потеряли. Литовская независимость только на бумаге, а уж если вступите в Речь Поспалитую то и вообще забудьте , будет лишь одно название.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.