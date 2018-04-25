Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границы и усилении охраны на границе являются неадекватными, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Такие заявления были и раньше — о переориентации грузов в другие порты, затем прозвучала оговорка, что если Россия предложит схожие условия и тому подобное. Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то», — сказал министр в пятницу утром телеканалу LRT.
Он предупредил, что в ситуации, когда экономика соседней страны находится «на грани банкротства», все подобные шаги должны делаться взвешено и ответственно, чтобы не нанести вреда им самим.
У Л. Линкявичюса вызывают тревогу заявления о переброске армии к границам.
«Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека», — отметил министр.
А. Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь «закрывает» границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что «половина армии» направляется на охрану западных границ.
Командующий Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Рустам Любаев сообщил BNS, что сейчас движение на пограничных пунктах с Беларусью проходит в обычном порядке.
“Л. Линкявичюс: заявления Беларуси — неадекватны”
Ну а как вы думали, что можно вмешиваться в политику, жизнь другого государства, да ещё так нагло и вам ничего не будет? Такого не бывает. НАТО у границы с Белоруссии постоянно устраивает учения , вот и Белоруссия пытается подстраховаться. Она хочет сохранить свою независимость, вы же её потеряли. Литовская независимость только на бумаге, а уж если вступите в Речь Поспалитую то и вообще забудьте , будет лишь одно название.