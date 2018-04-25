Л. Линкявичюс: заявления Беларуси — неадекватны

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Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границы и усилении охраны на границе являются неадекватными, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Такие заявления были и раньше — о переориентации грузов в другие порты, затем прозвучала оговорка, что если Россия предложит схожие условия и тому подобное. Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то», — сказал министр в пятницу утром телеканалу LRT.

Он предупредил, что в ситуации, когда экономика соседней страны находится «на грани банкротства», все подобные шаги должны делаться взвешено и ответственно, чтобы не нанести вреда им самим.

У Л. Линкявичюса вызывают тревогу заявления о переброске армии к границам.

«Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека», — отметил министр.

А. Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь «закрывает» границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что «половина армии» направляется на охрану западных границ.

Командующий Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Рустам Любаев сообщил BNS, что сейчас движение на пограничных пунктах с Беларусью проходит в обычном порядке.